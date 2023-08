Trio spielt bei Jazzmatinee

Das Knudsen–Fessele–Streit–Trio spielt am Sonntag, 24. September, ab 11 Uhr bei einer Jazzmatinee im Kunstschalter Schemmerhofen. Unterstützt wird das Trio bei ihrem Programm „peace, please!“ von Peter Bette am Kontrabass.

Joe Fessele, Lea Knudsen, Norbert Streit und Peter Bette sagen „Make Jazz, not War“ — auf unterhaltsam–kurzweilige Weise. Dazu gibt es Weißwurst–Frühstück und ein Fingerfood–Buffett. Der Eintritt ist zwar frei, Spenden in Höhe von 25 Euro werden empfohlen. Anmeldung per Mail an [email protected]