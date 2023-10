Schemmerhofen

SZ verlost Karten für Night of Legends

Schemmerhofen / Lesedauer: 1 min

Markus Engelstädter singt die Hits von Freddie Mercury seit langem erfolgreich auf der Bühne. (Foto: Engelstaedter )

Bei der „Night of Legends“ am Samstag, 14. Oktober, in der Mühlbachhalle in Schemmerhofen leben die Hits der 1980er wieder auf.

Veröffentlicht: 10.10.2023, 11:46 Von: Maike Daub