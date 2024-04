Solotheaterstück über Zarah Leander

Barbara Schmid präsentiert am Samstag, 13. April, ab 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Kunstschalter Schemmerhofen ihr Programm „Kann denn Liebe Sünde sein ...?“ Das Solotheaterstück ist Zarah Leander gewidmet und thematisiert das Leben der Diva. Ihr Begleiter am Piano ist Victor Schätzle. Eine Karte kostet 15 Euro, Anmeldung per Mail an [email protected].