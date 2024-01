Alle zwei Jahre ziehen die Narren aus der Region durch Schemmerhofen. Trotz Nebel und Kälte sind am Sonntag mehr als 3000 Hästräger in die Gemeinde gekommen. Und ich war mittendrin - noch mehr, als ich geplant hatte.

Um 14 Uhr startete der Umzug am Feuerwehrhaus. Die Straßen waren da längst mit Zuschauern gesäumt, die an vielen Stellen in mehreren Reihen standen. Vor dem Rathaus auf der Ehrentribüne sahen auch die Ortsvorsteher und Bürgermeister Klaus Wilhelm Tappeser dem närrischen Treiben zu.

Von der Ehrentribüne hatten die Gäste einen guten Blick auf den Umzug. (Foto: Maike Daub )

Claudia Burkhardtsmayer von der Narrenzunft Öpfingen und Helmut „Pinne“ Eichler, Oberzunftmeister der Region Oberschwaben-Donau des Allemannischen Narrenrings (ANR), kommentierten den Umzug von dort.

Narren im Haus

Für mich ging der närrische Tag allerdings schon viel früher los. Zugegeben: Das hatte ich mir so ausgesucht. Denn ich hatte einige Narren aus Langenargen zu mir zum Frühstück eingeladen. Früher trug ich nämlich auch eines ihrer Häser. Zum Glück brachten sie mir da noch kein Konfetti ins Haus.

Das bekam ich allerdings selbst ab, schon kurz nachdem der Umzug losging. Aber wir wissen alle: Das gehört zu einem gelungenen Fasnetstag dazu. Den Umzug führten die Kitas aus Schemmerhofen an, bevor die eigene Garde und die Zunft Schemmerhofen folgten. Von da an ging es Gruppe um Gruppe, Fanfarenzug, Musikverein, Guggamusik, fast zweieinhalb Stunden lang.

Viele akrobatische Einlagen

Mit dabei waren etwa auch die Narrenzunft Biberach, oder natürlich auch die Schemmerberger Brühlhunde. „Das Schöne ist, wenn in Schemmerhofen Umzug ist, dann haben wir in Schemmerberg Ruhe“, sagte ein Sprecher aus der Zunft dazu, denn Schemmerhofen und Schemmerberg wechseln sich mit der Ausrichtung eines Umzugs ab. Dafür hatte Schemmerberg in diesem Jahr den Fasnetsauftakt des ANR veranstaltet (SZ berichtete).

Immer wieder zeigten vor allem die kleinsten unter den Narren, was sie können: Viele bauten Kinderpyramiden, die die großen erst einmal überbieten mussten. Dabei feuerten die Zuschauer, die bei den Späßen der Narrenzünfte enthusiastisch mitmachten, die Akrobaten an. „Liebe Leute, macht mit, ich kann es nicht allein“, forderte auch Burkhardtsmayer. „Hopp, hopp, hopp!“, ertönte es daraufhin immer wieder.

Positives Fazit, trotz Wetter

Besonders angefeuert haben die Würdenträger auch die Buchhornhexen aus Friedrichshafen, der größten Zunft des ANR. Die haben nämlich sich nämlich mich einfach geschnappt und mitgenommen. Die Perspektive kannte ich noch nicht - da wird einem schon ganz schön schwindelig, auf diesem Hexenwagen. Aber auch den Spaß macht man bei so einem Anlass ja gern mit.

Das Wetter hat nicht ganz mitgemacht, aber es hätte auch regnen oder schneien können. Claudia Burkhardtmayer

Nach mehr als zwei Stunden, waren sowohl Narren als auch Zuschauer (inklusive mir) dann aber ziemlich durchgefroren. „Das Wetter hat nicht ganz mitgemacht, aber es hätte auch regnen oder schneien können“, sagte Burkhardtsmayer abschließend. Es sei ein schöner, kurzweiliger Umzug mit tollen Häsern gewesen, fasste sie zusammen.

Ich war froh, als ich wieder Zuhause war, wo Kuchen und die Narren vom Morgen auf mich warteten. Und wo dann auch ein wenig Konfetti im Flur auf den Boden segelte, genau so, wie es sich für einen gelungenen Fasnetstag gehört.