Schemmerhofen macht Tempo beim Breitbandausbau. Der Gemeinderat hat sich mit dem Ausbau von weiteren weißen Flecken beschäftigt und auch schon mit dem Ausbau von bestimmten grauen Flecken. Um so viele Anschlüsse geht es und um so viel schneller könnten die Hausbesitzer ans schnelle Internet kommen.

In der Gemeinde läuft aktuell der Ausbau der weißen Flecken. „Im momentanen Ausbaustand profitieren 789 Grundstückseigentümer vom kommunalen Breitbandausbau, der von der Netze BW übernommen wird“, berichtete Bauamtsleiter Markus Lerch auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. 205 von diesen 789 Grundstücke seien bereits zum Ausbaubeginn mit Leerrohren versorgt gewesen.

So viele Kilometer Tiefbautrasse sind gebaut

„Seit dem Baubeginn im April des vergangenen Jahres wurden circa 14 von 31,3 Kilometern Tiefbautrasse gebaut“, so Lerch. „In Grafenwald und Britschweiler wurden Glasfaserkabel eingeblasen, in Alberweiler wurden der POP, also die Übergabestation, errichtet und 85 Hausanschlüsse hergestellt.“

Im Gemeinderat ging es nun um zwei Themen: um bestimmte weiße Flecken und um eine Reihe von grauen Flecken. Bei einer erneuten Markterkundung im vergangenen Jahr hatte sich herausgestellt, dass insbesondere in Schemmerhofen und Schemmerberg Grundstücke als versorgt eingestuft worden waren, die weiße Flecken sind. Die Gemeinde hatte daraufhin beschlossen, diese rund 180 Anschlüsse in den laufenden Ausbau zu integrieren.

Für die Grundstücke wurde laut Verwaltung inzwischen eine Planung erstellt und bei der Netze BW ein Nachtragsangebot eingeholt. Nach Abzug der Vorsteuer belaufen sich die Kosten laut Lerch auf voraussichtlich 2,8 Millionen Euro. Die Gemeinde möchte auch für diese weißen Flecken eine 90-prozentige Förderung von Bund und Land nutzen. Deshalb soll nun ein entsprechender Nachtrag zum Förderantrag eingereicht werden.

Ausbauchance für diese grauen Flecken

Das zweite Thema im Gemeinderat waren die Planungen für den Ausbau von einigen grauen Flecken. Bereits 2022 konnten knapp 400 Anschlüsse in Schemmerberg, Assmannshardt und Alberweiler in den laufenden Ausbau integriert werden. Denn sie liegen günstig. Bei den knapp 400 Gebäude befinden sich nach Angaben des Bauamtsleiters schon Leerrohre direkt vor der Grundstücksgrenze. So wurde es möglich, die Anschlüsse, obwohl sie eigentlich zu den grauen Flecken zählen, in den Ausbau der weißen Flecken zu integrieren. Das Ganze wurde bereits mit dem Fördermittelgeber geklärt.

Inzwischen hat sich noch eine weitere Möglichkeit aufgetan. 283 Grundstücke, die den knapp 400 direkt gegenüberliegen, könnten im Zug der Arbeiten ebenfalls mit schnellem Internet versorgt werden. Man wolle Synergien nutzen, sagte Lerch. Denn statt zuerst auf der einen Straßenseite Hausanschlüsse und Kopflöcher im Straßenbereich zu erstellen und dann ein paar Jahre später die Straße wieder aufzureißen, soll jetzt alles zusammen gemacht werden.

Dadurch bekämen die Hauseigentümer circa zwei bis vier Jahre früher schnelles Internet, als wenn sie im Zug des regulären Graue-Flecken-Ausbaus angeschlossen werden würden, sagte Lerch. Die Anschlüsse seien für die Hauseigentümer kostenlos.

Unser Ziel ist, den Ausbau einfach und wirtschaftlich zu machen Bauamtsleiter Markus Lerch

„Unser Ziel ist, den Ausbau einfach und wirtschaftlich zu machen“, sagte der Bauamtsleiter in der Sitzung. Wenn die Anschlüsse gleich mitverlegt würden, könnten circa 500.000 bis 700.000 Euro gespart werden. Nach Abzug der Vorsteuer verblieben dann Kosten von 1,74 Millionen Euro. Der Fördermittelgeber sehe das Ganze positiv und habe eine wohlwollende Prüfung des entsprechenden Nachtrags zugesagt, berichtete Lerch.

Vorausgesetzt der Fördermittelgeber stimmt den beiden Nachträgen zu, soll die Netze BW die entsprechenden Aufträge für den Ausbau erhalten. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Ebenfalls einstimmig votierte das Gremium für die erforderlichen überplanmäßigen Ausgaben im Haushalt.

Das ist der Zeitplan für den Gesamtausbau

Der Ausbau der weißen und der vorgezogenen grauen Flecken soll im Idealfall Ende 2025 abgeschlossen sein. Den Zeithorizont nannte der Bauamtsleiter auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Im Anschluss wolle die Gemeinde die Planungen für die grauen Flecken intensivieren. Die Arbeiten würden dann ausgeschrieben, so Lerch. „Wir hoffen, Firmen zu finden.“ Die Fachbetriebe seien zurzeit stark nachgefragt.

„2030 wollen wir mit unserem gesamten kommunalen Breitbandausbau durch sein. Das ist unsere Erwartungshaltung“, sagte Bürgermeister Klaus Wilhelm Tappeser.