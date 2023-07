Neue Ausstellung im Kunstmuseum

Schemmerhofer Künstlerin macht Kunst, die man hören kann

Schemmerhofen / Lesedauer: 3 min

In ihren Collagen verbindet die Künstlerin nicht nur Foto, Digitales und Malerei, sondern auch Klang. (Foto: Udo Eberl )

„Bitte nicht anfassen“ ist out: In der Ausstellung von Andrea Tiebel–Quast, die in Neu–Ulm zu sehen ist, sind die Besucher ausdrücklich zum Entdecken mit den Händen eingeladen.

Veröffentlicht: 20.07.2023, 17:00 Von: Maike Daub