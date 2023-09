Schemmerhofen verkauft Ököpunkte an IGI Rißtal

Durch den Verkauf von knapp 177.000 Ökopunkten an den Zweckverband IGI Rißtal hat die Gemeinde Schemmerhofen rund 192.000 Euro eingenommen. Diesen Verkauf hat der Gemeinderat jetzt offiziell und nachträglich in seiner jüngsten Sitzung genehmigt. Damit reduziert sich der Anteil an Ökopunkten für Schemmerhofen auf 176.181 Stück. Ökopunkte werden momentan mit 0,75 bis 0,95 Euro je Stück gehandelt. Der Verkauf war nötig, weil ein ökologischer Ausgleichsbedarf genau in dieser Höhe für das IGI Rißtal nötig war. Nach Angaben von Schemmerhofens Bauamtsleiter Markus Lerch war nach Genehmigung des Bebauungsplans und des anschließenden Umweltberichts das Minus festgestellt worden. Diese Ökopunkte benötigt der Zweckverband, um die geplanten Erschließungsarbeiten und baulichen Entwicklungen naturschutzrechtlich ausgleichen zu können. Lerch wies darauf hin, dass im kommenden Jahr durch die Öffnung des Eichelsteiggrabens ein Projekt zur Generierung von Ökopunkten umgesetzt wird, sodass die Anzahl wieder erhöht werden kann.