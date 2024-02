Rennradfahrer kracht in Zaun: Ausfahrt endet im Krankenhaus

Für einen 52-Jährigen endete Sonntags-Ausfahrt mit dem Rennrad im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilt. Der Radfahrer sei ein einen Zaun gekracht.

Der 52-Jährige war um kurz vor 15 Uhr in der Hauptstraße in Schemmerhofen in Richtung Ortsmitte unterwegs. Von der Hauptstraße bog er mit seinem Rennrad nach rechts in den Lauweg ab. Dabei schätzte er nach Angaben der Polizei den Straßenverlauf falsch ein. Um einen Sturz zu vermeiden, wich er in einen Hofeinfahrt aus. Dabei sei er gegen einen Holzzaun gekracht und gestürzt. Ein Notarzt war vor Ort. Der Rettungsdienst brachte den 52-Jährigen, der einen Helm getragen hatte, mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. An dem Rennrad entstand geringer Sachschaden. Die Polizei verweist in ihrer Mitteilung auf die Wichtigkeit eines Helmes beim Radfahren.