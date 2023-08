Pulvermüller will WM–Gold holen

Der Countdown für Nico Pulvermüller aus Schemmerhofen läuft. Der 23–Jährige startet am 23. und 24. August bei der Grappling–Weltmeisterschaft des Verbands United World Wrestling (UWW) — einem der weltgrößten Grappling–Verbände — in Warschau (Polen). Pulvermüller tritt dabei in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm mit einem klaren Ziel an.

Intensive Vorbereitung

„Die Vorfreude ist schon groß“, sagt Grappling–Profi Pulvermüller. „Ich trainiere derzeit zwei– bis dreimal am Tag, hauptsächlich in Ulm. Hinzu kommen Kraft– und Ausdauereinheiten in Biberach und Warthausen sowie autogenes Training, um mich auch mental auf die Kämpfe einzustellen.“

Beim Grappling handelt es sich um einen Vollkontaktsport bei dem es das Ziel ist, den Gegner durch unterschiedliche Hebel und Würgegriffe zur Aufgabe zu bringen. Für die Würfe– und Haltetechniken gibt es jeweils unterschiedlich viele Punkte. Die meisten Techniken kommen aus dem Ringen und dem Judo.

Abkochen ist härteste Aufgabe

Die heiße Phase der Vorbereitung endet diese Woche. „Ab da ist dann Regeneration angesagt. Im Training gibt es ja immer wieder kleinere Verletzungen, weil es eine Vollkontakt–Sportart ist“, so Pulvermüller. Vor anderthalb Monaten habe ihn beispielsweise eine Rippenverletzung geplagt, die aber mittlerweile voll auskuriert sei. „Zudem gilt es auch Gewicht abzukochen, um die 71 Kilogramm zu schaffen. Das wird eine der härtesten Aufgaben in der letzten Woche vor der WM“, sagt der Schemmerhofer. Am 20. August werde er nach Warschau aufbrechen.

In seiner Gewichtsklasse werden ungefähr 32 Athleten aus 25 Nationen antreten, so Pulvermüller. „In meiner Gewichtsklasse werde ich der einzige Deutsche sein. Insgesamt tritt die deutsche Nationalmannschaft mit sieben Sportlern in unterschiedlichen Gewichtsklassen an“, so der 23–jährige, mehrfache deutsche Meister. „Ich will mein bestes geben, alles abrufen was in mir steckt. Dieses Jahr will ich Gold holen. Das ist auch realistisch, ich bin gut drauf.“

Härteste Konkurrenten kommen aus Kasachstan und Italien

Im März diesen Jahres hatte sich Pulvermüller bei der EM in Bukarest (Rumänien) die Bronzemedaille gesichert. 2022 hatte der Schemmerhofer bei der WM in Pontevedra (Spanien) die Silbermedaille geholt und nur im Finale gegen Nurbek Talbudin (Kasachstan) verloren. „Der wird auch diesmal wieder dabei sein“, sagt Pulvermüller. Neben Talbudin bezeichnet er Alessio Sacchetti aus Italien als größten Konkurrenten im Kampf um den WM–Titel in Warschau.

„Diesmal werden auch wieder Athleten aus Russland unter neutraler Flagge am Start sein“, so der Schemmerhofer. Bei der zurückliegenden WM und EM hätten diese wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht dabei sein dürfen. „Ob es richtig ist, dass wieder russische Athleten starten dürfen, sollen andere bewerten“, sagt Pulvermüller. „Klar ist aus sportlicher Sicht nur, dass dadurch der Wettbewerb nochmals härter wird.“