Motorradfahrer kommt von der Straße ab

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag bei Schemmerhofen von der Straße abgekommen und gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 53-Jährige gegen 13.15 Uhr mit seiner Kawasaki zwischen Britschweiler und Altheim. In einer Rechtskurve kam er geradeaus von der Straße ab. Anschließend stürzte der Mann in einer Böschung von seinem Motorrad. Mit Verdacht auf schwere Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das nicht mehr fahrbereite Motorrad. Den Schaden schätzt die Laupheimer Polizei auf etwa 2000 Euro.