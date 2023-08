„Einfach wie bei Oma“, sagt Michaela Kußmaul glücklich und lehnt sich in ihrem Sessel zurück, die Kaffeetasse in der einen, ihre Zigarette in der anderen Hand. Wir sitzen auf ihrer Terrasse und quatschen über unsere Erfahrungen damit, alte Möbel neu zu gestalten.

Die Stühle, auf denen wir sitzen, sind aus den 1970er Jahren, Kußmauls Eltern hatten sie zur Hochzeit bekommen. Mit 17 hat sie sie auseinandergenommen und neugestaltet, zu „ihrem“ gemacht. Es war eines ihrer ersten Upcycling–Projekte, bevor es den Begriff überhaupt gab.

Was ist „Upcycling“?

Beim Upcycling werden Dinge, die man eigentlich wegschmeißen würde, kreativ neugestaltet und ihnen so neues Leben und neuer Wert eingehaucht. Das funktioniert mit quasi allem — von Möbeln über Deko bis hin zu Klamotten.

Manchmal werden die Dinge dabei zweckentfremdet und aus alten Vorhängen werden etwa neue Kissenbezüge. Der Begriff ist im englischsprachigen Raum seit den 1990er Jahren im Umlauf und wird mittlerweile auch in Deutschland genutzt.

Auf aufgemotzten Stühlen aus den 60er Jahren unterhalten sich Redakteurin Maike Daub und Michaela Kussmaul über ihre Erfahrungen mit Upcycling. (Foto: Kußmaul )

So hat der Verband der Deutschen Möbelindustrie Upcycling schon 2015 als „Mega–Trend“ identifiziert. Das Internet ist voll mit Ideen, was mit alten Europaletten, Jeanshosen oder kaputten Blumentöpfen noch alles entstehen kann.

Auch wenn es jetzt ein Modewort ist, ich finde es toll, dass die Leute wieder mehr Wert in den Dingen sehen und nicht mehr alles gleich wegschmeißen. Michaela Kußmaul

Anleitungen auf den sozialen Medien oder Youtube sammeln tausende Klicks und auch die Baumärkte nutzen den Trend für sich. In Schemmerhofen hat Michaela Kußmaul im Kunstschalter schon zwei Workshops zu dem Thema geleitet.

Unsere Redakteurin probiert es aus

Für mich war bei meinem Umzug in die Region Biberach klar, dass ich meine Wohnung nicht nur mit nagelneuen Möbeln füllen möchte. Zu oft steht man im Laden und kauft das, was „schon irgendwie passt“, aber so richtig das, was man will, ist es nicht. Upcycling hingegen bietet mir die Möglichkeit meine Möbel individuell zu gestalten. Mein letztes Projekt waren zwei Schränke für mein Badezimmer und ein Nachttisch.

Gefunden habe ich sie im Internet — genau wie Flohmärkte eine wahre Fundgrube für Upcycling. Der vorige Besitzer wollte sie loswerden, sogar umsonst, und mir haben sie gut gepasst.

Die Halterung für das Glätteisen musste weg, dann ein neuer Anstrich, ein neuer Look für die Glaseinsätze, neue Schubladenknöpfe und Möbelfüße — et voilà: aus altmodisch wird modern. Vielleicht nicht perfekt, aber individuell und genau zu mir und meinem Stil passend. Und günstiger und nachhaltiger als neu zu kaufen ist es auch.

Gegen den Wegwerf–Impuls

Die Deutschen haben 2021 mehr als drei Millionen Tonnen Sperrmüll weggeworfen, nur etwa die Hälfte davon wird nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes recycelt. „Der Wegwerf–Impuls ist größer als der Impuls, da noch mal Energie und Zeit reinzustecken“, sagt auch Kußmaul. Dabei würde es sich gerade bei alten, oft hochwertigen und langlebigen Möbelstücken lohnen und sei gar nicht so schwer. „Omas Nachtkästchen anstreichen, das kann jeder.“

Mit Kreidefarbe hat Michaela Kussmaul aus einem alten Buffet schnell ein schönes Stück für ihr Esszimmer geschaffen. (Foto: Maike Daub )

Dass Dinge mit Polstern und Stoffen eine größere Hürde in sich bergen, kann sie jedoch verstehen. Ihr Tipp dafür: Einfach den alten Stoff als Schnittmuster für den neuen nehmen. „Es ist ja alles da“, sagt sie. „Man muss nichts neu erfinden.“ Und am Ende könne man stolz auf das blicken, was man geschafft hat. „Das ist viel mehr Wert, als bei Ikea irgendwas zu kaufen.“

Unvollkommen ist das neue Schick

Dass Upcycling jetzt immer mehr Anhänger findet, freut die 49–Jährige. „Auch wenn es jetzt ein Modewort ist, ich finde es toll, dass die Leute wieder mehr Wert in den Dingen sehen und nicht mehr alles gleich wegschmeißen“, sagt sie. Neben dem Hochglanz neuer Möbel und Klamotten habe sich auch diese Wiederverwertung als „schick“ etabliert.

Auch vor ganzen Zimmern macht Michaela Kussmaul nicht halt: Die alten braunen Fliesen im Bad haben von ihr einen neuen modernen Anstrich bekommen. (Foto: Maike Daub )

In ihrer Wohnung findet man in vielen Ecken die Ergebnisse von ihrem Upcycling–Hobby: Die Esszimmerstühle haben schon den dritten Bezug, das Buffet hat sie mit Kreidefarbe im beliebten Shabby–Look gestaltet, sogar die ursprünglich braunen Fliesen im Bad haben einen neuen Anstrich bekommen.

Upcycling meint nicht nur, Müll wieder schön zu machen, sondern einfach alles. Jede Renovierung ist eigentlich Upcycling. Michaela Kußmaul

Für Anfänger hat sie nur einen Tipp: „Das erste ist, Ideen zu entwickeln und den Mut zu haben, sich daran zu trauen.“ Kaputt machen könne man bei Dingen, die sonst eh in den Müll fliegen, ja nichts mehr. „Es muss nicht immer das perfekte Design sein, es muss nur funktionieren und zu dir passen.“