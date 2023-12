Kleidungsstücke aus Auto geklaut

Unbekannte stahlen am Mittwoch bei Schemmerhofen Gegenstände aus einem Fahrzeug. Das Auto stand dabei auf einem Parkplatz am Bahnhof in Schemmerberg. Die Unbekannten schlugen nach Angaben der Polizei die Fahrer- und Beifahrerscheibe ein. Im Innern das Fahrzeug fanden sie Pakete. Die rissen sie auf und fanden Kleidungsstücke. Anschließend flüchteten sie mit einem Paket und mehreren Kleidungsstücken. Die Polizei Laupheim, Telefon 07392/9630-0, hat die Ermittlungen aufgenommen. Den ersten Erkenntnissen zufolge beobachtete wohl eine Zeugin zwischen 8.30 und 9 Uhr zwei verdächtige Männer an dem Nissan der Geschädigten. Diese sollen mit einem Paket in den Zug in Richtung Ulm gestiegen sein.