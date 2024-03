Trinkwasser gehört zu den am meisten kontrollierten Lebensmitteln in Deutschland. Vorgeschriebene, regelmäßige Proben zeigen immer wieder: Fast immer kann man Leitungswasser bedenkenlos trinken. So zumindest schildert es das Umweltbundesamt. Ausnahmen gibt es - wie im Schemmerhofer Teilort Altheim.

In der dortigen Kita heißt es schon seit einigen Jahren: Bitte nicht trinken. Schuld ist ein zu hoher Bleiwert, der immer wieder auftritt. Die Gemeinde arbeitet daran, doch es gibt ein Problem: Keiner kann sicher sagen, wo das Blei herkommt.

Suche nach Lösungen dauert

„Das ist ein blöder Umstand“, räumt Bürgermeister Klaus Wilhelm Tappeser ein. 2018 zeigte eine Routine-Probe zum ersten Mal einen Bleianteil, der über dem Grenzwert lag. Seitdem sucht die Gemeinde nach Lösungen. So hätten sie zum Beispiel schon den Hausanschluss erneuert, genau wie die Armaturen.

Nach jeder Veränderung müssen sie einige Monate abwarten, bevor neue Proben aussagekräftig sein können, erklärt Bauamtsleiter Markus Lerch. Denn das Blei lagert sich ab, selbst wenn die Quelle entfernt würde, und muss sich erst auswaschen. Aber immer wieder liegen die Proben über dem Grenzwert.

Für die Kinder besteht momentan keinerlei Gefahr. Klaus Wilhelm Tappeser

Mehrere Labore sind mittlerweile an den Untersuchungen beteiligt. Denn nicht alle Proben weisen die Auffälligkeiten auf, was die Gemeinde und die Experten, stutzig mache, schildert Tappeser. Für die Kinder aber sei es wichtig, dass das Problem dauerhaft gelöst werde. „Deswegen sind auch einzelne Beprobungen, die unterhalb des Grenzwertes liegen, nicht befriedigend für uns“, so Tappeser. „Wir müssen sichergehen, dass die Bleibelastung ausgeschlossen werden kann.“

So verändert das den Kita-Alltag

Für die Kinder und Mitarbeitenden in der Kita bedeutet das seit 2018: Das Wasser aus den Hähnen darf nicht getrunken werden. Stattdessen bekommt die Kita regelmäßige Lieferungen an Mineralwasser, erklärt Sabine Moll. Sie ist bei der Gemeindeverwaltung zuständig für die Kindergärten und Schule.

Zähneputzen sei in Altheim kein Thema, da die Kita keine Ganztagsbetreuung anbietet, Händewaschen sei ungefährlich. Trotzdem müssen die Kinder sensibilisiert werden, drei Mal mussten sie auch schon in die Turnhalle umziehen, während neue Proben genommen wurden. „Das ist halt ein Mehraufwand“, schildert Moll.

Die meisten haben Verständnis

Die Gemeinde sei in ständigem Austausch mit dem Gesundheitsamt zu dem Thema, versichert Bürgermeister Tappeser. „Für die Kinder besteht momentan keinerlei Gefahr“, betont er außerdem, da das Wasser eben nicht getrunken werde. Auch die Eltern, die Ortsverwaltung und der Gemeinderat würden immer informiert, wenn es neue Entwicklungen gibt. Die meisten hätten Verständnis.

Sie hätten das Gebäude schon lange sanieren müssen. Ein Vater

Ein Vater hat sich jedoch bei der Schwäbischen Zeitung gemeldet, der das anders sieht. Bereits sein zweites Kind besucht nun die Kita Altheim, ohne dass das Problem gelöst ist. „Das ist für die Kinder kein Zustand“, sagt er und wirft der Gemeinde vor, zu wenig zu tun. „Die lassen es halt schleifen. Sie hätten das Gebäude schon lange sanieren müssen.“

Suche nach der Problemquelle kostet

So einfach sei das aber eben nicht, sagen Bürgermeister Tappeser und Bauamtsleiter Markus Lerch. Die kleineren Maßnahmen, die man bisher ergriffen habe – und die im Laufe der Jahre bereits mehr als 30.000 Euro gekostet hätten – haben bisher nichts gebracht.

Im Haushaltsplan für 2024 ist jetzt eine weitere große Investition von 100.000 Euro hinterlegt, um das komplette Leitungsnetz in der Kita auszutauschen. Vorher will die Gemeinde aber jede andere Quelle für das Blei ausschließen. „Wir würden diese 100.000 Euro zum Fenster rausschmeißen, wenn das Blei von draußen kommt“, sagt Tappeser.

Wie lange es noch geht, bis das Problem gelöst ist, können sie daher überhaupt nicht einschätzen. Das hängt davon ab, ob und wann welche Maßnahme greift. „Wenn es neue Erkenntnisse gibt, wird das auch wieder im Gemeinde- und Ortschaftsrat behandelt“, verspricht Tappeser jedoch.