Mal wieder Musik von früher: Das bietet der Förderverein des Musikvereins Schemmerhofen jedes Jahr mit seiner „Night of Legends“. In diesem Jahr haben sie zwei Bands eingeladen, die Musik von Queen und Roxette spielen werden. Das Konzert ist am 14. Oktober in der Mühlbachhalle in Schemmerhofen, doch ab sofort sind bereits Tickets erhältlich.

Es ist einfach gute Musik. Andi Rodi

„Die Night of Legends ist immer schwer in Worte zusammenzufassen“, sagt Fördervereinsvorsitzender Andi Rodi. Die Vorfreude auf das Event merkt man ihm jetzt schon an. Die „Night of Legends“ gibt es seit 2005 und lockt regelmäßig Besucher aus dem ganzen Landkreis an. „Es ist einfach gute Musik“, findet Rodi.

Diese Bands treten auf

Empfohlene Artikel Kultur für Aßmannshardt Wie aus einem Umzug in Schemmerhofen ein Zirkus wird q Schemmerhofen

In diesem Jahr spielt unter anderem die Band Roxxxet, bestehend aus Paul Etterlin (Gesang und Gitarre), Anna Smith (Gesang), Mischa Podstransky (Keyboard), Markus Stephani (Bass) und Aaron Forster (Schlagzeug). Sie spielen die Hits der bekannten Band, wie „It must have been love“ oder „Listen to your heart“.

Das ist wirklich eine wahnsinns Stimme. Der kann Freddy Mercury hervorragend. Andi Rodi über Markus Engelstädter

Anschließend ist noch The Magic of Queen zu Gast, mit Frontmann Markus Engelstädter aus der Oberpfalz. „Das ist wirklich eine wahnsinns Stimme“, versichert Rodi, der beide Bands schon kennt. „Der kann Freddy Mercury hervorragend.“ Auf ihrer Webseite verspricht The Magic of Queen, „den unvergesslichen Spirit der legendären Queen–Konzerte“ wieder aufleben zu lassen.

Viele Hände packen mit an

„Es ist eine super Mischung und Queen kann man immer hören“, findet Andi Rodi. In der Vorbereitung steckt ein Team von sechs Leuten viel Arbeit in die Night of Legends, verrät er, am Abend selbst sei dann quasi der gesamte Musikverein im Einsatz. „Und wenn am Abend alles gut läuft, ist die Arbeit dahinter ja auch schnell wieder vergessen“, sagt Rodi.

Es herrscht immer eine besondere Atmosphäre. Andi Rodi

Die Mühlbachhalle in Schemmerhofen würden sie für den Anlass „stimmungsvoll dekorieren“, verspricht er weiter. „Es herrscht immer eine besondere Atmosphäre.“ Als Veranstalter würden sie jedoch auch darauf achten, nicht zu viele Leute reinzulassen, damit man sich noch bewegen könne. „Auch die Bands fühlen sich immer total wohl bei uns.“

Hier gibt es Tickets

Mit dem Start des Ticketverkaufs diese Woche geht es nun in die letzten Züge der Vorbereitungen für den Förderverein. „Die Plakate sind gedruckt, die Tickets sind fertig.“ Bleibt es nur noch, auf die Shows zu warten. „Ich freue mich auf beide“, sagt Rodi.

Es ist eine super Mischung und Queen kann man immer hören. Andi Rodi

Tickets für die Night of Legends sind zum Vorverkaufspreis ab 29 Euro plus Gebühren erhältlich an den üblichen Vorverkaufsstellen, über die Schwäbische Tickethotline (0751/29555777) oder online unter www.schwaebische.de/tickets.