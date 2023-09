Gemeinderat fasst weitere Beschlüsse zum Breitbandausbau

Der Breitbandausbau in Schemmerhofen und seinen Teilorten beschäftigt weiterhin Verwaltung, Gemeinderat und Bevölkerung. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stellte Bauamtsleiter Markus Lerch das aktuelle Markterkundungsverfahren vor, das Grundlage für die Einteilung in sogenannte Graue und Weiße Flecken in der Gemeinde ist. Die Verwaltung wurde beauftragt, den Zuschussantrag zum Ausbau der „Grauen Flecken“ bis 15. Oktober spätestens einzureichen

Das Markterkundungsverfahren wurde vom 16. Juni bis zum 11. August durchgeführt. Bereits im Mai hatte der Gemeinderat beschlossen, dass mit der OEW Breitband dieses Verfahren angewendet wird. Insbesondere wurde in der Sitzung der aktuelle Stand zum Ausbau der „Weißen Flecken“ vorgestellt. Im Wesentlichen geht es in den Ortsteilen Aßmannshardt, Alberweiler und Schemmerberg um die Herstellung von Hausanschlüssen. Förderfähig sind Gebiete, in denen das vorhandene Netz nicht mindestens 500 Mbit/s im Download beziehungsweise 200 Mbit/s symmetrisch zuverlässig zur Verfügung stellen kann.

Rund um den Ortsteil Alberweiler wurden nach Angaben von Markus Lerch mittlerweile tiefbautechnisch die überwiegenden Teile der Überlandtrassen und der Ortsteil Grafenwald gebaut. In Schemmerberg wurden erste Trassen und Hausanschlüsse in der Raiffeisenstraße gebaut. In den Ortsteilen Aßmannshardt, Alberweiler und Schemmerberg wurde die im Rahmen des Gasausbaus mitverlegte Leerrohrinfrastruktur geprüft und auf die Durchgängigkeit getestet.

„Unter dem Strich bin ich sehr zufrieden mit dem Ausbaustand“, sagte Lerch. „Wir befinden uns momentan absolut im Zeitplan.“

Der endgültige Förderbescheid wurde im Februar dieses Jahres beantragt. 90 Prozent der Kosten sollen erstattet werden. Dennoch wies Lerch daraufhin, dass an der Gemeinde eben dann doch zehn Prozent hängen bleiben werden, was „auf jeden Fall ein satter zweistelliger Millionenbetrag sein wird“, so Markus Lerch. Erste Rückfragen und Rückmeldungen zum Antrag seien vom Fördermittelgebers, sprich dem Bund und dem Land im Juli und August bei der Verwaltung eingegangen und wurden umgehend bis Ende August abschließend beantwortet.

„Bis wann mit der Erteilung des endgültigen Bescheids gerechnet werden kann und ob noch weitere Rückfragen eingehen, steht momentan noch nicht fest“, erklärte Markus Lerch. Und fügte hinzu: „Die Trassen und Hausanschlüsse bauen wir somit weiterhin auf eigenes Risiko.“ Zudem sollten sogenannte Vortriebsadressen in das Ausbaukonzept integriert werden, was der Gemeinderat einstimmig befürwortete.

Bürgermeister Klaus Wilhelm Tappeser wies nochmals daraufhin, dass man mit enormen Kosten und noch lange andauernden Bauarbeiten zu rechnen habe. Dies sei aber beides zwingend notwendig, um die Gemeinde zukunfts– und wettbewerbsfähig zu machen. Gemeinderätin Brigitte Bertsch sagte, dass das Projekt alternativlos sei und man es jetzt durchziehen müsse, auch wenn bei vielen Einwohnern „Graue und Weiße Flecken“ weiterhin mit großen Fragezeichen versehen seien.