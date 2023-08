Der Friedhof in Schemmerhofen wird umgestaltet. Auf die beschränkte Ausschreibung sind drei Angebote eingegangen. Die Firma Mayr aus Bad Buchau ist mit 62.395 Euro der günstigste Anbieter.

Hauptamtsleiter Alfons Link stellte in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Planung für die Umgestaltung des Friedhofs vor. So sollen die Hauptverkehrsachsen auf dem Friedhof bepflastert werden. „Die Wege werden mit Platten, analog der Bepflasterung auf dem Friedhof in Alberweiler, belegt“. Link erläuterte die Maßnahmen im Einzelnen. Damit werde Friedhofsbesuchern mit Rollator und Rollstuhl Rechnung getragen. „Der Friedhof ist sehr kahl“, befand Alfons Link. „Unsere Empfehlung ist daher eine Bepflanzung mit kleinkronigen Bäumchen“. Im Frühjahr blühten sie schön „und im Herbst sind sie mit ihren kleinen Früchten eine Nahrungsquelle für die Vogelwelt“. „Den Baubeginn der ausführenden Firma haben wir offengelassen“, sagte Bauamtsleiter Markus Lerch. Die Ausschreibung beinhalte aber, dass die Baustelle an Allerheiligen sauber aufgeräumt sein müsse und die Bauarbeiten bis 30.November fertiggestellt seien.

Das Ingenieurbüro Funk ist mit der Planung zur Umgestaltung des Friedhofes beauftragt worden. Auf die beschränkt ausgeschriebenen Arbeiten sind drei Angebote eingegangen. Diese wurden vom Büro Funk auf sachliche und rechnerische Richtigkeit geprüft. Das wirtschaftlichste Angebot hat mit 62.394 Euro die Firma GaLa–Bau Wolfgang Mayr, Bad Buchau, abgegeben.

„Im Haushalt sind für die Maßnahme 80.000 Euro eingeplant“, schrieb die Verwaltung zu den finanziellen Auswirkungen in der Sitzungsvorlage. Inklusive Honorar für die Planung seien die eingeplanten Kosten ausreichend. Mit einstimmigem Votum beschloss der Gemeinderat die Vergabe der Bauarbeiten an die Firma Mayr.