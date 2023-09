[" Firma Schick" "ehrt zwei langjährige Mitarbeiter"]

In der Firma Schick in Schemmerhofen ehrte der Geschäftsführer Wolfgang Schick die langjährigen Mitarbeiter Frank Dolderer und Frank Waldeck. Sie erhielten die Ehrenurkunden der Industrie– und Handelskammer sowie die Jubiläumsgeschenke des Unternehmens.

Frank Dolderer ist seit 40 Jahren im Betrieb und trat 1983 als auszubildender Feinmechaniker in das Unternehmen ein. Als gut ausgebildete Vollzeitkraft wurde er bis zum Wehrdienst in die Abteilung Teilefertigung übernommen. Nach seiner Zeit bei der Bundeswehr kehrte er zurück zur Firma Schick und arbeitete einige Jahre als Springer in den verschiedensten Produktionsabteilungen. Heute ist er Spezialist für den Gerätebau, im Besonderen für die verschiedensten Varianten der Fräsgeräte.

Frank Waldeck ist seit 25 Jahren bei der Firma Schick. Er trat im Juli 1998 als bereits ausgebildeter Instandhaltungsmechaniker mit fundierter Berufserfahrung in das Unternehmen ein. Er übernahm die Stelle des Qualitätsprüfers und leitet nach einigen Weiterbildungen bis heute, sehr erfolgreich, ein dreiköpfiges Team im Bereich der Qualitätssicherung und Kundenbetreuung im Bereich der technischen Beratung für die Lohndreherei und -fräserei.