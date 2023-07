Einbruch in eine Bäckerei in Schemmerhofen

In eine Bäckerei in Schemmerhofen ist am Montagnacht eingebrochen worden. Dies teilt die Polizei mit. Gegen 23.20 Uhr drückte ein Unbekannter gewaltsam die Schiebetür an der Bäckerei in der Alte Biberacher Straße auf. Im Inneren machte er sich auf die Suche nach Brauchbarem. Aus der Warenauslage direkt an der Kasse entnahm der Einbrecher Tabakwaren. Damit flüchtete er unerkannt. Zurück blieb ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei Laupheim sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen auf; dazu gehört auch die Auswertung der Bilder einer Überwachungskamera. Denn der Einbrecher wurde gefilmt. Die Tat soll von ein Mann mit dunklem Bart begangen worden sein. Der Einbrecher hatte sich die Kapuze eines weißen Hoodies ins Gesicht gezogen. Der Unbekannte war mit einer schwarzen Jogginghose und weiß-schwarzen Sneakers bekleidet. Außerdem trug der Einbrecher Handschuhe. Die Polizei Laupheim nimmt Hinweise unter Telefon 07392/96300 entgegen.