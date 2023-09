An Bares kam ein Unbekannter am Donnerstag in Schemmerhofen. Wie die Polizei berichtet, war gegen 18.30 Uhr ein Unbekannter in der Biberacher Straße unterwegs. Er klingelte bei einer Seniorin und gab sich als Mitarbeiter einer Krankenkasse aus. So erschlich sich der Täter das Vertrauen der Frau. Er würde im Auftrag der Pflegekasse einen noch offenen Betrag von rund 2.000 Euro einfordern.

Die Frau wollte zunächst ihre Tochter kontaktieren. Um dies zu verhindern, verwickelte der Betrüger die Seniorin in weitere Gespräche. Zudem übte er Druck auf die Frau aus, indem der Betrüger ein Telefonat mit der Tochter der Seniorin vortäuschte. Daraufhin überreichte die arglose Seniorin dem Mann einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag. Mit der Beute zeigte sich der Unbekannte zufrieden und verschwand. Erst, nach dem die Seniorin Kontakt zu ihrer Tochter aufgenommen hatte, flog der Betrug auf und sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Wer hat den Mann gesehen?

Wie die Polizei berichtet, beschrieb die Frau den Täter mit einem Alter von etwa 30 bis 40 Jahren und einer Größe von ungefähr 180 cm. Der Mann mit schlanker Statur hatte kurze dunkelblonde Haare. Er hatte ein europäisches Aussehen und sprach Deutsch ohne ausländischen Akzent. Der Mann war mit einem blauen Poloshirt und einer dunkelblauen Hose bekleidet. Er trug sportliche Schuhe, ähnlich Sneaker. Die Polizei in Laupheim (Tel. 07392/96300) sucht nun nicht nur nach dem Täter. Sie ermittelt auch, ob der Mann noch bei weitere Personen in Schemmerhofen oder Umgebung Beute erlangte. Betroffene Personen sollen sich daher bei der Polizei in Laupheim melden.

Einen weiteren Fall registrierte die Polizei gegen 16h in der Obersulmetinger Straße. Ein Unbekannter gab sich als Vertreter einer Krankenkasse aus. Er gab vor, dass die Krankenkasse noch Nachforderungen hätte und übte Druck auf die Seniorin aus. Die gab vor, dass sie ihren Sohn holen werde, der im gleichen Haus wohnen würde. Daraufhin verschwand der Unbekannte. Die Seniorin konnte nur sagen, dass der Täter eine Schutzmaske trug.

So gehen Betrüger laut Polizei vor

Ganz besonders häufig haben es Betrüger an der Haustür auf Senioren abgesehen, die sich in ihren vier Wänden vermeintlich sicher fühlen, sagt die Polizei. Ziel dieser unliebsamen Besucher sei es, in die Wohnung gebeten zu werden, denn dort seien in aller Regel weder Zeugen noch andere Personen zu erwarten, die die eigenen Pläne durchkreuzen könnten.

Einem Betrüger sind seine finsteren Absichten in den seltensten Fällen anzusehen, so die Beamten weiter. Die Täter treten demnach in ganz unterschiedlichen Rollen auf: Mal als seriös gekleideter Geschäftsmann, mal als Handwerker in Arbeitskleidung, als Hilfsbedürftiger oder sogar als angebliche Amtsperson.

Deshalb rät die Polizei: