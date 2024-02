Ein Großaufgebot an Rettungskräften war in der Nacht auf Freitag und auch noch am Morgen bei Schemmerhofen im Einsatz.

Sie suchten mit Hunden, Drohnen und Hubschrauber nach einer vermissten Frau und ihrem Baby aus Ingerkingen. Am frühen Vormittag kam dann die zunächst erleichternde Nachricht: Die Beiden sind gefunden worden.

Hinweis: Dieser Text wurde fortlaufend aktualisiert und an die neuen Entwicklungen angepasst.

Eine Passantin war am Morgen gegen 9.30 Uhr auf die Vermissten aufmerksam geworden. Das Großaufgebot der Suchenden sei zu dem Zeitpunkt in einer anderen Richtung unterwegs gewesen, nachdem einer der Hunde dort in einem Waldstück angeschlagen hatte. „Ich bin froh, dass die Suchaktion jetzt erfolgreich war“, sagte Schemmerhofens Bürgermeister Klaus Wilhelm Tappeser.

Nach ihrer Nacht im Freien waren beide vor Ort notversorgt worden. Dafür waren Kindernotärzte von der Uniklinik Ulm im Einsatz. Sie mussten das Kleinkind wiederbeleben, schildert Rettungsdienstleiter Michael Mutschler. Mit dem Hubschrauber wurde es daraufhin auch in die Uniklinik zur weiteren Versorgung gebracht. Ein Rettungswagen brachte die Mutter zur Notaufnahme nach Ehingen.

Baby ist verstorben - Ermittlungsverfahren gegen die Mutter

Am Freitagnachmittag kam dann die traurige Meldung der Polizei, dass das sechs Monate alte Kind im Krankenhaus verstorben ist.

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die 32-jährige Mutter wegen Verdacht eines Tötungsdeliktes ein. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ravensburg sowie des Kriminalkommissariats Biberach, insbesondere auch zu den Hintergründen der Tat, dauern noch an.

Am Donnerstagabend war die Frau mutmaßlich zu Fuß mit ihrem sechs Monate alten Kind von ihrem Zuhause in Ingerkingen aus aufgebrochen.

Die Unterstützung war Wahnsinn. Ich kann mich gar nicht genug bedanken. Bürgermeister Klaus Wilhelm Tappeser

Da Hinweise vorlagen, dass die Frau sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte, wurde die Suche mit einer Vielzahl von Kräften durchgeführt. Polizei, Feuerwehr, Rettungshundestaffeln beteiligten sich an der intensiven Suche.

Dabei wurden bei der Suche auch Drohnen mit Wärmebildkameras und als Mantrailer ausgebildete Hunde eingesetzt. Am Freitag wurden die Suchmaßnahmen gegen 3 Uhr ergebnislos unterbrochen und wurden am Freitagvormittag wieder aufgenommen.

Suchmannschaften waren erschöpft

Die Unterbrechung der Suche sei nötig gewesen „um der Mannschaft Regeneration zu verschaffen“, schilderte Bürgermeister Tappeser, der selbst auch vor Ort war.

Neben der Feuerwehr waren rund 120 Männer und Frauen vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), elf Streifen der Polizei und etwa 40 Suchhunde im Einsatz.

Am Freitagmorgen kam dann auch noch ein Polizeihubschrauber hinzu, der am Vorabend wegen des Wetters nicht hatte fliegen können. Auch die Feuerwehr Laupheim unterstützte den Einsatz mit Drohnen und Wärmebildkameras. Die Hundestaffeln kamen aus dem gesamten südlichen Baden-Württemberg und teilweise auch aus Bayern.

„Die Unterstützung war Wahnsinn“, sagte Bürgermeister Tappeser kurz nachdem die Frau gefunden worden war, aber zu einem Zeitpunkt, als er noch keine Kenntnis vom Tod des Babys hatte. „Ich kann mich gar nicht genug bedanken.“

Auch Schemmerhofens Feuerwehrkommandant Martin Musch betonte: „Alle Beteiligten haben ihr Letztes gegeben. Da hat keiner an Schlaf gedacht.“