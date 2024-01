Etwas mehr als ein Jahr in Klaus Wilhelm Tappeser nun Bürgermeister in Schemmerhofen. Im SZ-Jahresinterview blickt er auf einige der Großprojekte zurück, die dabei 2023 vorangetrieben wurden. Von Breitbandausbau bis Baustellen verrät er außerdem, was im neuen Jahr alles passieren soll.

Herr Tappeser, Ihr erstes Jahr als Bürgermeister haben Sie nun hinter sich. Was war für Sie die größte Überraschung?

Die größte Überraschung war, wie schnell ein Jahr vorbeigehen kann. Es ist aber auch viel passiert in dieser Zeit. Beruflich mit der Einarbeitung in die Amtsgeschäfte wie auch privat mit meinem Umzug nach Schemmerhofen. Auch war unerwartet für mich, wie schnell und herzlich ich in die Gemeinde aufgenommen wurde. Innerhalb kürzester Zeit ist es Schemmerhofen gelungen, dass ich mich hier heimisch und wertgeschätzt fühle.

In der Gemeinde wurde in den vergangenen Jahren viel gebaut. 2023 wurden aber nicht alle Bauplätze immer gleich verkauft. Wie sehen Sie hier die Zukunft?

Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist auch in Schemmerhofen stark zurückgegangen, wenn auch nicht so drastisch wie andernorts. Erstmals konnten wir im Baugebiet Rain in Altheim nicht alle Grundstücke verkaufen. Im Baugebiet Rittenäcker in Schemmerhofen bin ich dennoch zuversichtlich, dass die Vergabe der Bauplätze im kommenden Jahr zufriedenstellend verläuft. Wir haben auf die allgemein nachlassende Nachfrage reagiert und die Schlagzahl der Baugebietsentwicklung entschleunigt. Zwar werden wir auch in Zukunft Wohnraum paritätisch in den Teilorten schaffen, nur eben zeitlich etwas entzerrt. Ich sehe hier die Chance, dass sich die Kolleginnen und Kollegen im Bauamt auf andere infrastrukturelle Projekte konzentrieren können, die aufgrund unseres Wachstums notwendig geworden sind.

Dazu gehört sicherlich die Frage nach schnellem Internet. Für Schemmerhofen ist das ein Mammutprojekt. Was ist der Stand der Dinge im Breitbandausbau?

Der Breitbandausbau, insbesondere die Schließung der weißen Flecken, läuft auf Hochtouren. Derzeit werden über 800 Hausanschlüsse auf dem Gemeindegebiet, die lediglich mit 30 Mbit/s oder weniger versorgt sind, an das Glasfasernetz angeschlossen. Allerdings möchten wir uns darauf nicht ausruhen und sind bestrebt noch weitere Anschlüsse, sogenannte graue Flecken, in diesen Ausbauschritt zu integrieren. Momentan ist die Gemeinde mit dem Fördermittelgeber in Kontakt, in der Hoffnung Synergien zu nutzen und weitere Anschlüsse an das Netz bringen zu können. Sofern weiter alles nach Plan verläuft, können wir den Breitbandausbau der weißen Flecken im kommenden Jahr abschließen und Mitte 2025 die Anschlüsse buchbar sein.

Weit fortgeschritten ist mittlerweile die Sanierung der Halle in Ingerkingen. Können Sie hier schon ein erstes Fazit ziehen?

Rechtzeitig zu Weihnachten wurde der Estrich verlegt, was ein wichtiges Zwischenziel für uns war. Spätestens mit der Schließung der Gebäudehülle im Herbst war klar, dass wir in Ingerkingen eine imposante Halle bekommen. Das Projekt läuft alles in allem gut, und wir bewegen uns im Zeitplan. Ohne die Mitwirkung des Ortschaftsrats Ingerkingen, des Architekturbüros und der ausführenden Firmen wäre das in diesen bauschwierigen Zeiten nicht möglich. Aus derzeitiger Sicht steht der Eröffnung der Halle im kommenden Sommer nichts im Weg.

Welche Projekte haben Sie 2023 sonst noch viel beschäftigt?

Neben Halle, Breitband und den Baugebieten haben wir 2023 den Waldkindergarten und die Renaturierung in den Hängeleswiesen gemeinsam mit dem Wasserbüffelstall realisiert. Als nächste größere Infrastrukturprojekte haben wir die Sanierungen des Pausenhofs der Mühlbachschule und die Sanierung des Pfarrstadels in Alberweiler in Angriff genommen. Wir haben entscheidende Maßnahmen im Katastrophenschutz insbesondere beim Hochwasserschutz auf den Weg gebracht. Wir sind energieunabhängiger geworden und auch hier wollen wir die Selbstversorgung weiter vorantreiben. In der Verwaltung strukturieren wir derzeit unsere Organisation um, um die Verwaltung leistungsfähiger zu machen und gleichzeitig die Arbeitsatmosphäre für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter zu verbessern. Daneben beschäftigen wir uns mit der Digitalisierung des Rathauses. Die Aufzählung ließe sich problemlos noch weiterführen. 2023 war wohl die Fülle der Projekte an sich mit die größte Herausforderung.

Auf welche Termine 2024 freuen Sie sich?

Für das Jahr 2024 bin ich voller Vorfreude. Ich freue mich auf die Fasnet in Schemmerhofen. Ich freue mich auf die Eröffnungsfeier der Halle in Ingerkingen. Ich freue mich auf die kulturellen Veranstaltungen, vor allem auf die Sommerfeste der Vereine. Die habe ich sehr lieb gewonnen. Vor allem freue ich mich darauf meine neu gewonnenen Bekanntschaften in Schemmerhofen bei eben diesen Veranstaltungen wiederzusehen und Freundschaften zu vertiefen.

Mit welcher Stimmung starten Sie ins neue Jahr?

Angesichts unserer Erfolge im letzten Jahr und der Herausforderungen im kommenden Jahr bin ich äußerst erwartungsfroh. Auch wenn die derzeitige Lage schwer einzuschätzen ist, so bin ich zuversichtlich, dass 2024 nichts für uns bereit hält, mit dem wir in Schemmerhofen nicht umgehen können.