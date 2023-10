Sie stürzen sich aus einem Flugzeug, formen im freien Fall innerhalb kürzester Zeit vorgegebene Figuren und konzentrieren sich danach auf eine sichere Landung ‐ Fallschirmspringer müssen Nerven wie Drahtseile haben. Dass sie die auch in einer Wettbewerbssituation unter Beweis stellen können, haben Andreas Trögele und sein Sohn Julius Trögele aus Schemmerhofen erneut gezeigt: Sie sind mit ihrer Mannschaft deutsche Meister geworden.

„Papa hat den Altersdurchschnitt bei uns auf jeden Fall hochgezogen“, sagt der 21-jährige Julius Trögele und grinst. Denn eigentlich galt seine Mannschaft als die jüngste im Fallschirmspringen in Deutschland ‐ bis Feli, eine Teamkollegin, nach dem Schulabschluss für ein Jahr ins Ausland ging und das Team solang verlassen musste. „Ich möchte keinem jungen Menschen den Platz wegnehmen“, verteidigt sich der 47-jährige Andreas Trögele, der eigentlich in dem Sport etwas kürzer treten wollte. Aber zum einen hat es ihn gereizt, mal bei den Formationen mitzuspringen ‐ und nicht als Kameramann die Sprünge nur zu filmen –, zum anderen habe das Team menschlich sehr gut zusammengepasst. „Das Verhältnis ist total freundschaftlich, es hat richtig Spaß gemacht“, erzählt er.

Das Team mit Andreas und Julius Trögele (dritter und vierter von links) hat bei der Deutschen Meisterschaft im Fallschirmspringen den ersten Platz belegt. (Foto: Privat )

Der Spaß steht bei den beiden definitiv im Vordergrund, das bekräftigen sowohl Vater als auch Sohn. „Trotzdem sind wir natürlich zur Deutschen Meisterschaft gefahren, um zu gewinnen“, sagt Julius Trögele. Und das war gar nicht so leicht wie gedacht ‐ zwar hat die Mannschaft auch schon die Deutschen Meisterschaften im Windtunnel gewonnen und galt als Favorit, aber eine andere Mannschaft hat dann doch mit ihrem Können überrascht. „Es ist etwas ganz anderes, im Freien zu springen“, erklärt Andreas Trögele den Unterschied zum Windtunnel. „Vor allem der Absprung vom Flugzeug ist entscheidend. Wenn da etwas schief läuft, sind wertvolle Punkte verloren.“

Mit der anderen Mannschaft lieferten sie sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. „Wir haben es einfach nicht geschafft, einen Vorsprung an Punkten aufzubauen“, erzählt Julius Trögele. „Unsere Sprünge waren in Ordnung, aber wir hätten es besser machen können.“ Sein Vater stimmt ihm zu. „Die andere Mannschaft dagegen ist bei jedem Sprung gefühlt noch besser geworden“, sagt er. „Aber wir hatten auch besonders erschwerte Bedingungen.“ Eine Woche vor der Deutschen Meisterschaft hatte sich Teamkollegin Nadeja nämlich die Hand gebrochen und konnte nicht mitspringen. Ein kurzfristiger Ersatz musste her ‐ mit dem sie natürlich vorher nicht geübt hatten.

Empfohlene Artikel Fallschirmspring Mit Video: Diese Familie lebt für das Fallschirmspringen q Schemmerhofen

Letztlich brachte ein Fehler der anderen Mannschaft ‐ insgesamt sind in der Kategorie „Vierer Einsteiger“ sechs Mannschaften an den Start gegangen ‐ den Sieg für das Team aus Illertissen. „Als wir gelandet sind, wussten wir aber noch nicht, ob deren Fehler für unseren Sieg reicht ‐ denn das hing ja auch von unseren Punkten ab“, erzählt Julius Trögele. Im Fallschirmspringen sei es üblich, den letzten Sprung der jeweiligen Mannschaft am Abend gemeinsam anzuschauen; danach werden die letzten Punkte der Jury verteilt und so der Sieger ermittelt. „Da war die Aufregung natürlich groß“, sagt der 21-Jährige, der mit seinem Team von 14 bis 20 Uhr auf heißen Kohlen saß. Aber dann die Erleichterung: „Ich hätte es den anderen auch gegönnt, die waren wirklich gut“, sagt er. „Aber über den Sieg haben wir uns natürlich sehr gefreut.“

Das Team muss sich nun erst neu finden

Und jetzt? Nach dem Sieg im vergangenen Jahr bei der Deutschen Meisterschaft in der Kategorie „Rookie“, dem Aufstieg in die Kategorie „Einsteiger“ und dem erneuten Sieg, ist das Ziel eindeutig: ein Sieg in der nächst höheren Klasse, den Fortgeschrittenen. Bis dahin ist der Weg allerdings nicht so einfach. „Feli trainiert zwar wieder mit, muss aber erst in den Sport zurückfinden. Dafür ist Tim, ein andere Teamkollege, jetzt für ein Jahr weg“, sagt Julius Trögele nachdenklich.

Es war schon cool, zusammen zu springen. Ich habe nichts Negatives daran gesehen. Julius Trögele

Sein Vater könnte demnach im Team bleiben. „Da müssen wir uns als Team erstmal wieder aufeinander einstimmen“, sagt Andreas Trögele, den viele auch als Schulleiter der Friedrich-Uhlmann-Schule in Laupheim kennen. „Vergleichbar ist das vielleicht mit dem Paartanz. Da muss man sich zu zweit abstimmen und das ist schon schwer, aber zu viert ist es eine echte Herausforderung“, sagt Julius Trögele.

Dazu kommt, dass in der Kategorie der Fortgeschrittenen auch die Formationen komplizierter und mehr werden. „Vor uns liegt ein Jahr voller Arbeit“, sagt Andreas Trögele, der auch für die Ausbildung von jungen Fallschirmspringern zuständig ist. Die Chancen, dass sie das weiterhin als Vater-Sohn-Team meistern ‐ trainiert von Großvater Robert Trögele (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete) ‐ stehen gut. Sohn Julius Trögele hätte zumindest nichts dagegen, wie er schmunzelnd sagt: „Es war schon cool, zusammen zu springen. Ich habe nichts Negatives daran gesehen.“