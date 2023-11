Schemmerhofen

Dank für sage und schreibe 150 Blutspenden

Schemmerhofen / Lesedauer: 1 min

Sozialminister Manfred Lucha ehrte (v. li.) Walter Schüle aus Erolzheim und Norbert Hagel aus Schemmerhofen für jeweils 150-maliges Blutspenden, auch die DRK-Präsidentin Barbara Bosch dankte ihnen. (Foto: FJS_Fotografie_Josh_Schlasius )

Der DRK-Blutspendedienst und die DRK-Landesverbände in Baden-Württemberg haben am Samstag mit Unterstützung von Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) besonders verdiente Blutspenderinnen und Blutspender ausgezeichnet. Bei der Zeremonie in Stuttgart wurden circa 100 Personen geehrt, die im vergangenen Jahr ihre 125.

Veröffentlicht: 28.11.2023, 19:20 Von: sz