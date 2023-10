Straße wurde gesperrt

Brand in Schemmerberg: Feuerwehr rettet Familienhund aus Haus

Schemmerhofen / Lesedauer: 1 min

Wegen des Feuerwehreinsatzes war die Altheimer Straße eine Stunde lang gesperrt. (Foto: Gregor Westerbarkei )

In der Altheimer Straße in Schemmerberg hat es am Freitagmittag gebrannt. Eine Person wurde verletzt und auch um das tierische Wohl musste die Feuerwehr sich sorgen.

Veröffentlicht: 13.10.2023, 15:22 Von: Maike Daub