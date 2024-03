Bei Arbeiten vom Dach gestürzt und schwer verletzt

Durch einen Sturz von einem Dach hat ein 17-Jähriger am Dienstag bei Schemmerhofen schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, war der Jugendliche gegen 18.30 Uhr zusammen mit weiteren erwachsenen Personen mit Arbeiten auf einem Dach eines Stalls beschäftigt. Beim Wegschieben von Arbeitsmaterialien verlor der 17-Jährige wohl den Halt und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber mit Notarzt waren vor Ort und versorgten den Schwerverletzten. Sie brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei hat keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.