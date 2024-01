Die ganze Woche lang demonstrieren Landwirte in ganz Deutschland mit verschiedenen Aktionen gegen die geplanten Subventionskürzungen der Bundesregierung. Nach den Fahrten und Blockaden von Montag, gehen sie seitdem jedoch einen anderen Weg: Jetzt stehen sie. In Schemmerhofen veranstalteten sie dafür am Mittwochabend ein Mahnfeuer.

Großer Andrang auf dem Acker

Auf dem Acker von Organisator Franz Hagel kamen ab 17.30 Uhr rund 120 Traktoren vor allem aus den Landkreisen Biberach und Ehingen zusammen. Viele davon trugen Schilder mit Aufschriften wie „Schluss mit Ampel“ oder „Stirbt der Bauer, stirbt das Land“.

Das Feuer wollte nur langsam anfangen zu brennen. (Foto: Maike Daub )

Ziel war es, noch einmal Aufmerksamkeit zu wecken, „damit der Verbraucher weiß: Es ist nicht so einfach bei den Bauern“, erklärte Hagel am Rande. Die Aktion wurde unterstützt vom Bauernverband und der Bewegung „Land schafft Verbindung“.

Nicht mehr andere stehen lassen

Auch bei den anderen Aktionen im Lauf der Woche war Hagel schon dabei. Sowohl bei den Landwirten, als auch den unbeteiligten, die er dabei getroffen hat, sei das Feedback zu den Aktionen gut gewesen. Ab Mitte der Woche wollten sie jedoch einen anderen Weg gehen und nicht mehr den Verkehr blockieren, um diese Akzeptanz nicht zu verlieren, erklärte er. „Jetzt stellen wir uns auf, für die Leute, die wir am Montag ausgebremst haben.“

Die geplanten Kürzungen durch die Bundesregierung seien nun einfach zu viel, sagte Hagel. „Viele Maßnahmen tragen wir ja gern, aber das wir jetzt auch noch mal tragen müssen, das kann halt nicht sein.“

Sie seien ja auch auf ihre Traktoren angewiesen, die nun mal mit Diesel fahren. „Wir können nicht mit einem E-Schlepper ackern, die Technik ist noch nicht so weit.“

Bürger unterstützen Aktion

Von der Anzahl der Menschen, die zu dem Mahnfeuer gekommen waren, war er doch überrascht. „Das zeigt, dass die Landwirte es wichtig finden, hier ein Ausrufezeichen zu setzen“, sagte er.

Die Traktoren stellten sich in mehreren Reihen auf, hell erleuchtet. (Foto: Maike Daub )

Aber auch andere Unterstützer waren gekommen, etwa Christa mit einer Freundin aus Schemmerhofen. „Wir müssen es unterstützen, für uns alle“, sagte Christa. „Unsere Kinder und Enkelkinder brauchen auch noch eine Zukunft.“

Bürgermeister lobt Organisation

Auch Schemmerhofens Bürgermeister Klaus Wilhelm Tappeser war vor Ort. Das Feuer hatte das Organisationsteam bei der Gemeinde genehmigen lassen und dann die Verwaltung auch eingeladen dazuzukommen. „Die Landwirte waren hier alle vorbildlich“, sagte Tappeser.

Mit Schildern wiesen die Landwirte auf ihre Situation hin. (Foto: Maike Daub )

„Ich weiß, dass es für die Landwirte in den letzten Monaten ein bisschen viel auf einmal war, aber ich kann nicht für sie sprechen“, fuhr er fort. Genau dafür aber gebe es ja das Recht auf Demonstrationen und es sei schön zu sehen, dass das so gesittet genutzt würde.