Schemmerhofen

Auto geht in Flammen auf

Schemmerhofen / Lesedauer: 1 min

Die Feuerwehr Schemmerhofen im Einsatz. (Foto: Martin Musch )

In einem Autolager in Schemmerhofen ist am Montag ein Pkw in Flammen aufgegangen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Autos weitestgehend verhindert werden.

Veröffentlicht: 05.10.2023, 08:57 Von: sz