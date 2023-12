Das Adventskonzert des Musikverein „Cäcilia“ Schemmerberg findet am Samstag, 16. Dezember, 20 Uhr in der Festhalle in Schemmerberg statt. Saalöffnung ist um 19 Uhr. Karten sind lediglich an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt kostet sechs Euro. Das Konzert wird von der Vorjugendkapelle Sulmetingen-Schemmerberg mit ihrer Dirigentin Monika Hagel eröffnet. Zum zweiten Konzertteil hat Dirigentin Annika Glaser mit ihren Musikanten ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Programm einstudiert, wie der Musikverein mitteilt.