Acht Preise und 18 Belobigungen

67 Schülerinnen und Schüler der Mühlbachschule Schemmerhofen haben vor Kurzem ihren erfolgreichen Abschluss gefeiert. Davon absolvierten 45 Schüler den Realschul– und 21 Schüler den Hauptschulabschluss. Die diesjährige Feier fand in gewohntem festlichem Rahmen in der Mühlbachhalle in Schemmerhofen statt und stand unter dem Motto „Mission Impossible“. Unter den 450 geladenen Gästen waren Eltern, Schulleitung, Lehrkräfte, Bildungspartner, Gemeinderäte, Bürgermeister und Stellvertreterin.

Zu Beginn wurde ein ökumenischer Gottesdienst im „Käppele“ in Schemmerhofen gefeiert. Im Anschluss wurden die Feierlichkeiten in der Mühlbachhalle fortgesetzt. Joulian Al Kouhry, Milan Miric und Fabian Herold, der diesjährige Schülersprecher, führten gekonnt durch den gesamten Abend und ließen die ein oder andere Geschichte aus den vergangenen Schuljahren wieder aufleben. Und auch sonst wurde den Gästen ein abwechslungsreiches Programm aus Gesang, Tanzeinlage, Quizshow und bewegenden Reden geboten. Die Übergabe der Zeugnisse an die Haupt– und Realschulabsolventen bildete den Höhepunkt des Abends.

Für sehr gute Leistungen erhielten folgende Schülerinnen und Schüler einen Preis: Ivana Juric, Jule Rückert, Larissa Jöchle, Tabea Wenske, Lorena Ebe, Ian Oecknick, Katja Wiedmann und Elina Schöchlin.

Eine Belobigung für gute Leistungen erhielten: Janina Koch, Linus Fischer, Sarah Gairing, Sarina Bammert, Philipp Schlaich, Emmy Lou Koritar, Dennis Wiesemann, Franziska Ott, Justin Oecknick, Eliane Heuer, Fabrice Eggert, Nick Spanier, Maya Nickel, Adrijana Quast, Selina Zell, Leonie Ruedel, Anja Aßfalg und Timo Drzisga.

Die weiteren Abschlussschüler: Joulian Al Kouhry, Butrint Bajraj, Lennart Gäbel, Patrick Jäckle, Eric Leupold, Simon Maier, Leon Ott, Leon Restle, Mike Rot, Quentin Ruess, Maxim von Bank, Luca Wenger, Aryam Abazzed, Larisa Fetahovic, Janny Mäckle, Emily Sauter, Lea Schlegel, Lena Starke, Alexander Bangert, Laurin Brehm, Lasse Fischer, Fabian Herold, Victor Krakhmal, Nicola Pinnetti, Laurel Rama, Lukas Schorn, Franka Diepold–Koritar, Alina Gemeinder, Lana Juric, Bilal Albayrak, Christof Bammert, Manuel Betz, Moritz Ganser, Karim Gokovic, Fabian Grimm, Milan Miric, Hannes Mohr, Ben Willim, Rina Bajraj, Viktoria Popek und Qendressa Zahaj.

Nach der Zeugnisübergabe und dem Überreichen der acht Preise und 18 Belobigungen wurden die jeweiligen Jahrgangsbesten mit dem Preis der Gemeinde ausgezeichnet. Diesen Preis überreichte Herr Tappeser bei den Realschulabsolventen Ivana Juric (1,4) und bei den Hauptschulabsolventen Selina Zell (2,2).

Erfreulich ist, dass alle ihren gewünschten schulischen oder beruflichen Anschluss realisieren können. Insgesamt werden 34 Schüler eine Ausbildung beginnen und 27 Schüler weiterführende Schulen besuchen. Drei Schüler werden ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren und eine Schülerin wird für ein Auslandsjahr in die USA gehen.

Auf der Abschlussfeier sorgten auch in diesem Jahr wieder der Förderverein und die Lerngruppe 8 für das leibliche Wohl. Die gesamte Lerngruppe 10 bedankt sich bei allen Helfern und Mitwirkenden, die den Abend zu einem ganz besonderen und unvergesslichen Abschluss gemacht haben.