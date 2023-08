Schemmerhofen

50 Störche rasten bei Schemmerhofen

Schemmerhofen / Lesedauer: 1 min

50 Störche rasten bei Schemmerhofen (Foto: Martin Rösler )

Ein großer Storchentrupp hat am Mittwoch (30. August) eine Rast in der Risstalaue in Schemmerhofen eingelegt.

Veröffentlicht: 31.08.2023, 14:11 Von: sz