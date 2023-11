Immer öfter kommt immer mehr Wasser vom Himmel, die Riß tritt über die Ufer und in Schemmerberg laufen die Keller voll: Das zumindest ist die Sorge der Bürger, die am vergangenen Donnerstag zu einem Infoabend rund um das Thema Hochwasserschutz in die Halle in Schemmerberg gekommen sind.

Seit fast zehn Jahren ist daher in der Gemeinde Thema, was man dagegen tun könnte. Beim Infoabend haben das Regierungspräsidium und das beauftragte Planungsbüro die Maßnahmen vorgestellt, die kommen sollen. Die große Frage dabei: Aber wann denn nun?

Bisher läuft Wasser nach unten in den Ort

Schemmerberg hatte in den letzten Jahren immer wieder mit Hochwasser zu kämpfen. 2016 und 2021 trat die Riß nach Starkregen über die Ufer und flutete Teile des Ortes. Eine Machbarkeitsstudie im gesamten Rißtal ergab, dass ein großes Becken bei Ummendorf nicht ausreichen werde, um in Schemmerberg genug Abhilfe zu schaffen. „Das heißt in diesen Bereichen wird man auf örtliche Maßnahmen auf keinen Fall verzichten können“, sagte Josef Woitzik von der Gewässerunterhaltung Riedlingen.

Das Problem bisher war, dass über den Bahnwartgraben und den Bahndamm viel Wasser nach unten in die Ortschaft, auf die Sportflächen und in das Gewerbegebiet fließe, sagte Niels Ullrich vom beauftragen Infrastrukturbüro Rapp und Schmid aus Ummendorf.

Das soll in Zukunft nicht mehr passieren, erklärtes Ziel der Maßnahmen sei es, die Ortslage „trocken zu bekommen“. Dafür sind verschiedene Baumaßnahmen geplant.

Wie Schemmerberg trocken bleiben soll

Zunächst einmal soll das Ufer der Riß südlich des Gewerbegebiets auf etwa 100 Metern Länge abgesenkt werden, sodass dort Wasser kontrolliert noch vor der Bebauung abfließen kann. Damit es von den Feldern dort nicht ins Gewerbegebiet fließt, soll an dessen Rand ein Erdwall mit knapp zwei Metern Höhe errichtet werden.

Weil das Wasser trotzdem irgendwohin muss, soll das Wasser dann, wenn es eine entsprechende Menge erreicht, durch ein Drosselbauwerk und eine Unterführung unter der Kreisstraße hindurch nach Norden weitergeleitet werden.

Das bedeutet, dass rund um den bebauten Ort die Äcker und Felder bei Hochwasser nach wie vor, oder teilweise sogar mehr als bisher, unter Wasser stehen könnten - dafür bleibt es im Ort trocken, wie zwei Karten des Regierungspräsidiums zeigten. Sie sollen darstellen, wo das Wasser bei Hochwasser hinfließt: Im Ist-Zustand sind Teile des Ortes blau, also nass. Werden die Maßnahmen wie aktuell geplant umgesetzt, bleibt der Ort weiß - trocken.

Maßnahmen sind auf Jahrhunderthochwasser ausgelegt

Die Maßnahmen sind allerdings auf ein Hochwasser ausgelegt, wie es statistisch nur ein Mal in 100 Jahren auftreten soll. 2016 und 2021 werden hingegen als Hochwasserereignisse eingestuft, die alle 30 beziehungsweise 50 Jahre auftauchen können, tendenziell in Zukunft sogar noch öfter, erklärte Andreas Stegmeier, Referatsleiter für den Hochwasserschutz beim Regierungspräsidium. „Unsere Maßnahmen sind ausgelegt auf deutlich mehr Wasser, als das, was Sie jetzt gesehen haben“, betonte er.

Kommt noch einmal ein solches Hochwasser, werden sie also kaum einen Unterschied machen. Tritt aber ein tatsächliches Jahrhunderthochwasser auf, sollen die Maßnahmen sicherstellen, dass die Folgen nicht schlimmer wären, als bei den Ereignissen bisher. Und bei diesen habe es in der bebauten Ortslage in Schemmerberg ja keine Schäden gegeben, sagte Stegmaier.

Baubeginn frühestens 2026

2024 sollen die Pläne für den Hochwasserschutz beim Landratsamt zur Genehmigung eingereicht werden. Gibt es dann keine weiteren Verzögerungen durch Einwände oder gar eine Klage, könnte 2026 mit dem Bau begonnen werden. Das ist noch lange hin. Auch Schemmerhofens Bürgermeister Klaus Wilhelm Tappeser sagte daher: „Mir wäre es auch lieber heute als übermorgen.“

Beim Infotermin erklärten (v.l.n.r.) Josef Woitzik und Andreas Stegmaier (Regierungspräsidium Tübingen), Ortsvorsteherin Tanja Hagel, Bürgermeister Klaus Wilhelm Tappeser und Niels Ullrich vom Planungsbüro, welche Maßnahmen geplant sind. (Foto: Maike Daub )

Während Stegmaier betonte, dass der Hochwasserschutz zwar in der Verantwortung des Landes liege, aber keine Pflichtaufgabe sei, betonte Tappeser: „Für uns ist es eine Pflichtaufgabe, deswegen wollen wir die nötigen Gelder auch bereit stellen.“

Die Gemeinde muss sich mit 30 Prozent an den Kosten für die Maßnahmen beteiligen. Bei einer letzten Schätzung 2022 lagen die bei insgesamt rund drei Millionen Euro. Eine genauere, aktuelle Zahl wird das Planungsbüro erst in ein paar Monaten liefern können.