Wax hält Vortrag über Herkunft schwäbischer Alltagswörter

Der Verein Kunstschalter Schemmerhofen bietet am Samstag, 20. Januar, 19 Uhr, in seinen Räumen in Schemmerberg (Raiffeisenstraße 9) einen Vortrag des Ehingers Hermann Wax an. Der Pensionär, der gebürtig aus Schemmerhofen-Altheim ist, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem schwäbischen Dialekt, sein Werk „Etymologie des Schwäbischen“ ist bereits in der vierten Auflage erschienen. Auf Einladung des Kunstschalter berichtet er über die Herkunft schwäbischer Alltagswörter. Es geht dabei um schwäbische Wortgeschichten wie Gsälz statt Marmelade, verseckla statt verschimpfen, Zeischdig und Aftermontag statt Dienstag. Das Schwäbische im ländlichen Raum erweist sich dabei als genauer und ausdrucksstärker als die hochdeutsche Standardsprache. Fragen und Beiträge sind willkommen. Passend zum Thema gibt es einen Linseneintopf. Der Eintritt kostet 15 Euro, Anmeldungen sind erwünscht per Mail an [email protected].