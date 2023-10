Metzelsuppe in Schemmerberg

Der Sportverein Schemmerberg und der Förderverein Fußball bieten im Herbst in gewohnter Weise ihre Metzelsuppe an. Deshalb wird von Freitag, 13. Oktober, bis Sonntag, 15. Oktober, das beste vom Schwein im Sportheim Schemmerberg angeboten. Auf der Speisekarte steht unter anderem die Schlachtplatte, Blut und Leberwurst, sowie Kesselfleisch mit Kraut. Zudem dürfen verschiedene Wurstwaren aus eigener Herstellung gekauft werden. Das Sportheim Schemmerberg öffnet seine Pforten am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr.