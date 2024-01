Letzte Vorstellung von „Junggesellenabschied“ in Schemmerberg

Nach drei sehr gut besuchten Vorstellungen des Weihnachtstheaters in Schemmerberg, gibt es am 6. Januar eine letzte Aufführung. Der Sportverein bringt die Komödie „Junggesellenabschied“ in drei Akten von Regina Rösch auf die Bühne. Das kurzweilige Stück sorgte mit viel Gestik und perfekt inszenierten Pointen für Lachtränen in den Augen der Zuschauer. Zum Inhalt: Mutter Paula Häuslein ist glücklich. Pünktlich zu ihrem 59. Geburtstag präsentiert ihr Sohn Manfred die ersehnte Verlobte, noch dazu aus „gutem Hause“: Tamara von Schönfeld. Auch Vater Ferdinand und sein Kumpane Alfons sind entzückt, verspricht so eine Hochzeit doch einen ausschweifenden Abschied vom Junggesellendasein. Doch der angekündigte Besuch der künftigen Schwiegereltern hält die Spannung hoch und manche Überraschung bereit. Die Aufführung in der Festhalle Schemmerberg beginnt um 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr). Der Eintrittspreis an der Abendkasse beträgt acht Euro.