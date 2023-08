Anderthalb Jahre Kunstschalter Schemmerhofen in Schemmerberg: Das feiern die Initiatoren und laden zu einem Konzert am Sonntag, 24. September, ab 11 Uhr ein. Die Musikerinnen und Musiker Joe Fessele, Lea Knudsen, Norbert Streit und Peter Bette spielen Jazz. Es gibt Weißwurst–Frühstück und ein Fingerfood–Buffett. Der Kunstschalter Schemmerhofen befindet sich in der Raiffeisenstraße 9 in Schemmerberg. Der Veranstalter bittet um Anmeldung per Mail an [email protected]