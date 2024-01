„Warum gerade hier? Hier ist doch nichts.“ Diese Frage musste Andrea Tiebel-Quast öfter hören, als sie in Schemmerberg den Kunstschalter gründen wollte. „Genau deswegen“, sei ihre Antwort gewesen, erzählt sie heute. Rund zwei Jahre nach der Eröffnung stehen im Kunstschalter viele Veränderungen an, doch auch diesen blickt sie optimistisch entgegen.

Der Kunstschalter solle ein „kleines Kulturwohnzimmer“ sein, fasst Tiebel-Quast zusammen. Seit März 2022 finden in der ehemaligen Bankfiliale in Schemmerberg alle paar Tage verschiedenste Veranstaltungen statt, von Lesungen über Spieleabende bis hin zu Konzerten. „Ich war von Anfang an guter Dinge - da war ich zwar allein mit dieser Version, aber ich war guter Dinge“, sagt Tiebel-Quast.

Viele Veranstaltungen laufen gut

Damit sollte sie Recht behalten, heute seien viele Veranstaltungen gut besucht. Und das obwohl der Begriff „Kunst“ bei vielen erst einmal Skepsis auslöse und Veranstaltungen aus dem Bereich der Hochkultur, etwa zu Literatur, bis heute schwieriger zu vermitteln seien, sagt die Schemmerberger Künstlerin. Immer wieder habe sie sich da selbst zurücknehmen und fragen müssen: „Was wollen die Menschen?“

Gut laufen hingegen etwa die Achtsamkeitsseminare, der regelmäßige Spieleabend oder auch das Reperaturcafé. „Da haben wir auch lange gebraucht, das zu etablieren, aber jetzt rennen sie uns die Türen ein“, freut sich Tiebel-Quast. An eine Sache erinnert sie jedoch auch: „Allen muss klar sein: Sowas läuft nicht von Luft. Es lebt von Ehrenamt und auch von Spenden.“

Förderung läuft aus - und jetzt?

Die werden für den Kunstschalter in diesem Jahr besonders wichtig, denn im September 2023 ist die Förderung aus dem Landesprogramm „Freiräume“ ausgelaufen. „Das ist jetzt natürlich auch ein unternehmerisches Risiko“, sagt Tiebel-Quast. „Kein Kulturbetrieb kann sich rein aus den Veranstaltungen finanzieren.“

Daher sei auch die Suche nach Sponsoren in der Region nun besonders wichtig. Dafür kann der Kunstschalter auch Spendenquittungen ausstellen, stellt Tiebel-Quast klar. „Der Staat stützt ja genau das, was wir machen.“ Außerdem werden in Zukunft mehr Veranstaltungen Eintritt kosten.

Leiterin übergibt den Staffelstab

Für Andrea Tiebel-Quast geht die Zeit in Schemmerberg dennoch langsam zu Ende. Rund drei Jahre hat sie viel für den Kunstschalter getan, auch im Urlaub. „Es gab eigentlich keine Pause“, sagt sie, ist jedoch auch überzeugt: „Es hat sich auf jeden Fall gelohnt.“ Aus persönlichen Gründen wird sie die Region Mitte des Jahres verlassen und übergibt all ihre Aufgaben daher derzeit an ein neues Team.

Andrea Tiebel-Quasts Zeit als Leiterin des Kunstschalters geht zu Ende. (Foto: privat )

Dazu gehört Musikerin und Gesangslehrerin Christine Eichner, die schon länger einen Raum im Kunstschalter für ihren Unterricht nutzt. So ist sie auch in Kontakt mit dem Verein Dorfkultur gekommen, der sich in Zukunft vermehrt um den Kunstschalter kümmern wird. Ein Ziel das sie dabei haben, ist auch mehr Biberacher in den Kunstschalter zu locken. „Extra nach Schemmerberg fahren? Es lohnt sich“, versichert Eichner.

„Ich freue mich, dass es Leute gibt, die das weitermachen“; sagt Tiebel-Quast. „Die sagen: Das ist so wundervoll, das müssen wir erhalten.“ In das neue Team hat sie viel Vertrauen. „Das ist gut aufgestellt“, ist sie überzeugt, aber mehr ehrenamtliche Helfer seien auch willkommen.

Diese Veranstaltungen stehen an

Das Programm für die ersten paar Monate des neuen Jahres steht bereits. Ein Highlight für Tiebel-Quast: Am 24. Februar die Buchvorstellung des Fotografen Thomas Muth zu seinem neuesten Werk „Naturwelten Oberschwabens“.

Sie persönlich würde gerne im Frühling auch noch eine Veranstaltung unter dem Titel „Literatur im Garten“ realisieren und Christine Eichner freut sich schon jetzt auf ein Konzert der A-Capella-Gruppe Joint Five, das in Aussicht steht. „Diese Mischung macht es“, freut sich Andrea Tiebel-Quast.