Ewald Frie referiert über bäuerliches Leben einst und jetzt

In Kooperation mit der VHS Laupheim und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels findet am Mittwoch, 11. Oktober, von 19.30 bis 21 Uhr der Online-Vortrag per Livestream „Ein Hof und elf Geschwister ‐ der stille Abschied vom bäuerlichen Leben in Deutschland“ mit Professor Ewald Frie statt. Das bäuerliche Leben der Fünfzigerjahre scheint dem Mittelalter näher als unserer Zeit. Doch dann ändert sich alles: Einst wohlhabende und angesehene Bauern gelten trotz aller Modernisierung plötzlich als ärmlich und rückständig, ihre Kinder riechen nach Stall und schämen sich. Wege aus der bäuerlichen Welt weist die katholische Kirche mit neuer Jugendarbeit. Der Sozialstaat hilft bei Ausbildung und Hofübergabe. Schon in den Siebzigerjahren ist die Welt auf dem Land eine völlig andere. Ewald Frie erzählt in dem Vortrag am Beispiel seiner Familie von der großen Zäsur und zeigt, wie die Welt der Eltern unterging, die Geschwister anderen Lebensentwürfen folgten und der allgemeine gesellschaftliche Wandel das Land erfasste. Kontakt und Anmeldung per Mail an [email protected]. Das gesamte Programm des Vereins Kunstschalter Schemmerhofen kann unter www.kunstschalter-schemmerhofen.de heruntergeladen und eingesehen werden.