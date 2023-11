Erste offene Poetenbühne für Autoren im Kunstschalter

Bei der ersten offenen Poetenbühne am Samstag, 25. November, 19 Uhr, im Kunstschalter in Schemmerberg (Raiffeisenstraße 9) sind Autoreninnen und Autoren aller Altersgruppen eingeladen, sich mit einem kurzen Beitrag vorzustellen. Ob Improvisation, Kurzlesung, Vortrag, Standup, Krimi, Lyrik, Limerick: Alle Genres und Temperamente sind vertreten, heißt es in der Ankündigung des Vereins Kunstschalter Schemmerhofen. Ob Humor und Ernstes, Dokumentarisches und Poetisch-Versponnenes: Der vom Kunstschalter eingerichtete Abend präsentiert einen unterhaltsamen und weit gefächerten Blick auf regionales Kulturschaffen mit dem Schwerpunkt Wort und Literatur. Der Musiker Robert Wälzlein (aka „Fish and Scale“) begleitet durch den Abend mit seinen Songs. Der Eintritt kostet sieben Euro, darin enthalten sind ein Bier oder Wasser. Darüber hinaus wird ein kleines Snackangebot angeboten. Nähere Infos gibt es auf der Internetseite www.kunstschalter-schemmerhofen.de (unter Programm).