Dietmar Müller ist seit 30 Jahren Kommandant der Feuerwehr Schemmerberg. Dafür erhielt er bei der Abteilungsversammlung eine besondere Ehrung.

Bereits in jungen Jahren wurde Dietmar Müller 1992 zum stellvertretenden Kommandant und 1994 zum Abteilungskommandant gewählt. Mit seiner besonderen Art verstehe er es seit 30 Jahren, die Abteilung zu führen und die Kameradschaft zu fördern, wie es in einem Bericht der Feuerwehr heißt. In seiner Amtszeit habe er viele junge Menschen motivieren können, sich in der Feuerwehr zu engagieren, und so eine leistungsfähige Abteilung zu haben. Für seine Arbeit in der Abteilung Schemmerberg, der Gesamtfeuerwehr Schemmerhofen und auf Kreisebene wurde Dietmar Müller die goldene Ehrenspange des Kreisfeuerwehrverband vom Vorsitzenden Herbert Glutsch verliehen.

Dietmar Müller bedankte sich bei der Versammlung besonders für die gute Zusammenarbeit mit den Abteilungen Altheim und Schemmerhofen, sowie der Gesamtfeuerwehr Schemmerhofen.

Die Feuerwehr Schemmerberg musste vergangenes Jahr zu 29 Einsätzen ausrücken, wie es im Bericht weiter heißt. Die 36 Kameraden waren nicht nur bei der einen oder anderen Ölspur gefordert, sondern auch bei Unwetter-, Unfall- und Brandeinsätzen. Es habe 2023 auch sehr belastende Einsätze gegeben, bei denen zwei Personen nur noch tot geborgen werden konnten. Zusätzlich kamen die Übungsabende und viele Termine auf Gemeinde- und Kreisebene hinzu.

Bei den anstehenden Wahlen wurden der Kommandant Dietmar Müller, der stellvertretende Kommandant Jakob Hummer, der Schriftführer Christian Engstler und das Ausschussmitglied Florian Forderer in ihren Ämtern für weitere fünf Jahre bestätigt. Bei den diesjährigen Beförderungen wurden Luca Grimm, Benedikt Hummler, Bastian Heim und Simon Werner zum Feuerwehrmann ernannt. Josef Hinsinger wurde zum Oberfeuerwehrmann, sowie Mario Eggle und Florian Hagel zum Hauptfeuerwehrmann befördert.

Das Leistungsabzeichen in Bronze erhielten Luca Grimm und Tim Schütt. Für 15 Jahre Dienst bei der Feuerwehr wurde die bronzene Ehrenmedaille des Landes Baden Württemberg an Andreas Hinsinger und Jakob Hummler verliehen. Das Ehrenzeichen und die dazugehörige Urkunde überreichte Bürgermeister Klaus Wilhelm Tappeser.