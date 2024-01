Christine Eichner und Peter Zoufal treten im Kunstschalter auf

Ein Konzert mit Christine Eichner und Peter Zoufal steht auf dem Programm des Vereins Kunstschalter Schemmerhofen am Samstag, 27. Januar. Beginn in den Kunstschalter-Räumen in Schemmerberg (Raiffeisenstraße 9) ist um 20 Uhr. Dies teilt der Verein mit. Sängerin Eichner und Gitarrist Zoufal haben sich für das Konzert „Perlen“ der Pop/Rock/Soul/ Jazzmusik der vergangenen Jahrzehnte ausgesucht und präsentieren sie in rein akustischem Gewand. Eichners vielseitiger Stimme gepaart mit dem virtuosen Gitarrenspielspiel von Zoufal, überzeugt das Duo außerdem mit zweistimmigem Gesang, musikalischem Können und Spielfreude. Der Eintritt kostet 15 Euro an der Abendkasse, die Saalöffnung erfolgt um 19 Uhr.