Schachclub Königsspringer erfolgreich

Am Sonntag hatten vom Schachclub Obersulmetingen gleich drei Mannschaften Spieltermine. Die erste trat zu Hause gegen die Schachfreunde aus Vöhringen an. Michael Zell konnte schon in der Eröffnung mit einer Springergabel die gegnerische Dame erobern. Sein Gegner gab danach sofort auf. Ulli Hengstberger musste sich trotz Mehrbauer mit einem Remis durch Dauerschach zufrieden geben. Nachdem Klaus Volz in einer komplizierten Stellung in Zeitnotphase matt gesetzt wurde, konnten die Vöhringer zwischenzeitlich ausgleichen. Christoph Hein einigte sich auf Punkteteilung. Martin Heinzelmann nutzte eine Unaufmerksamkeit seines Gegners zum Punktgewinn. Reinhold Böhringer machte es ihm nach und holte den nächsten Punkt. Andreas Gretzinger verbesserte seine Stellung konsequent und erhöhte den Druck auf die gegnerischen Figuren immer mehr. Sein Gegenüber erkannte den zwingenden Materialverlust und gab auf. Nach dem der Sieg für die Obersulmetinger feststand, einigte sich Philipp Müller am Spitzenbrett auf Punkteteilung.

In der Landesliga belegen die Königsspringer nach der vierten Runde mit drei Siegen und einem Unentschieden Platz zwei.

Am gleichen Tag spielte die dritte Mannschaft ebenfalls zu Hause gegen Ehingen 2. Sie gewann 3,5:2,5. Die Punkte holten Markus und Martina Fiedler, Harald Dammann und Georg Botzenhardt.

Den dritten Tageserfolg komplettierte die vierte Mannschaft in der C-Klasse in Ulm. Gegen die fünfte Mannschaft der Weisse Dame Ulm gewannen sie mit einem Kantersieg 5,5:0,5. Die Punkte holten Reinhold und Josef Hecht, Jochen Hofmann, Paul Pufahl, der 80-jährige Georg Lohas und der 14-jährige Elias Hengstberger.