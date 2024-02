Schach: TG Biberach II schlägt SC Obersulmetingen verdient mit 4,5:3,5

In Runde 7 der diesjährigen Landesligasaison wollte die TG Biberach II mit einem vollen Erfolg gegen den SC Obersulmetingen den Klassenerhalt vorzeitig quasi sichern. In nahezu bester Besetzung empfingen die Biber daher am Sonntag ihre Gäste und legten gleich gut los.

Eine Partie aus einem Guss lieferte Tobias Merk ab. Aus seiner Lieblingseröffnung heraus fand er an Brett 2 quasi immer den besten Zug, dominierte den Gegner und gewann schon nach zwei Stunden. Quasi zeitgleich packte Luzia Sander am achten Brett ein schönes Damenopfer aus und entschied auch diese Begegnung für die TG, nachdem sich ihr Gegner zuvor ein paar Ungenauigkeiten erlaubt hatte. Während Frank Zessin Brett 7 remisierte, als sich alle Figuren abgetauscht hatten, stellte Spitzenspieler Holger Namyslo auf 3,5:0,5. In einer Theorieschlacht hatte sein Gegner einen Bauern für besseres Spiel geopfert. Der alte Fuchs Namyslo kam aber Schritt um Schritt zurück ins Spiel und entschied es schließlich mit seinem Materialvorteil.

Trotz der deutlichen Führung war der Mannschaftskampf jedoch noch lange nicht entschieden. Plötzlich verloren die Biber nämlich den Faden und ließen die Gäste zurückkommen. Erst geriet Denys Romanov außer Tritt und Brett 6 war futsch. Dann stellt Felix Funk am fünften Brett seine Partie ein. Da zudem Vadim Reimche gegen den vermutlich stärksten Obersulmetinger eigentlich stets sehr schlecht stand, war klar, dass der Ausgleich drohte.

Somit hingen Wohl und Wehe am vierten Brett und Markus Mock. Der stand im Mittelspiel noch klar auf Gewinn, im weiteren Verlauf verwässerte sich der Vorteil jedoch immer mehr. In einer unklaren Endspielstellung gelang dem Biber allerdings der erneute Turnaround und er machte den Sack zu. Damit war die Entscheidung nach einer Marathonpartie gefallen. Zwischenzeitlich hatte gar Reimche mit kreativer Verteidigung an Brett 3 wieder Hoffnung schöpfen lassen, aber die zweite Marathonpartie ging am Ende doch verloren. So stand es schließlich 4,5:3,5 für die TG II, die mit dem knappen, aber verdienten Sieg einen ganz großen Schritt zum Klassenerhalt gemacht hat. Aus den letzten beiden Runden reichen nun ein, zwei Punkte, um ganz sicher zu sein, selbst wenn drei der zehn Mannschaften absteigen sollten. Das sollte eigentlich zu machen sein, zumal mit den SF Vöhringen noch ein Absteiger als Gegner aussteht.