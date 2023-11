Schach: Steinhausen II ‐ Wetzisreute II 3 : 3

Die zweite Mannschaft konnte vollständig spielen und so rechnete man sich gegen die favorisierte Mannschaft aus Wetzisreute doch Chancen aus. Für einen guten Start sorgte Franz Maier, der einen vom Gegner eingestellten Turm schlagen konnte und die Partie gewann.

Genau umgekehrt erging es Michael Gnandt, der seinerseits einen Turm einbüßte und verlor. An Brett 4 spielte Herbert Waltner gegen einen 88 Jahre alten und sehr erfahrenen Gegner! In leicht schlechterer Stellung nahm er nach 90 Minuten ein Remis Angebot seines Gegners an. Spielstand 1,5 : 1,5

Ganze zwei Stunden später standen die Partien von Brett 1, 2 und 3 immer noch ausgeglichen. Dann sicherte sich Simon Kienle durch sehr umsichtige Spielweise einen Raumvorteil und drohte, einen Freibauern zur Umwandlung zu bringen. Der Gegner gab auf. An Brett 1 willigte Reinhard Schätzle in einer sehr komplizierten Stellung in ein Remis ein. Bei einem Stand von 3 : 2 lag nun die ganze Last bei Fabian Kienle. Nach 5 Stunden Spielzeit musste er dann leider die Partie aufgeben.

Insgesamt sind wir mit dem 3 : 3 Unentschieden sehr zufrieden. Bereits in zwei Wochen geht es zum Auswärtsspiel nach Markdorf.