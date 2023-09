Schach im Sommerferienprogramm

Zwölf Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 14 Jahren nahmen im Rahmen des Sommerferienprogramms der Stadt Riedlingen an einem kleinen Schachkurs der Schachfreunde Riedlingen unter Leitung von Thomas Kromer, C–Trainer, teil.

An zwei Vormittagen wurden in insgesamt vier Stunden die Spielregeln erklärt, die einzelnen Figuren mit ihren unterschiedlichen Gangarten, von den einfacheren bei Turm und Läufer bis zu den etwas komplizierteren bei Springern und Bauern vorgestellt. Es gibt da doch eine ganze Menge zu lernen, vom möglichen Doppelschritt des Bauern vom Startfeld aus, die Rochade mit ihrer eigenen Geschichte und Regeln bis zur Verwandlung eines Bauern zu einer Dame oder anderen Figur, wenn er die gegnerische Grundreihe erreicht und den Unterschied zwischen Matt und Patt. Zwischendurch benötigen alle eine kurze Pause mit kleiner Stärkung, nach der mit Energie Aufgaben auf Arbeitsblättern gelöst wurden oder das Gelernte mit kleinen Spielen (wie Läufer gegen drei Bauern oder das Einsammeln von Kunststoffchips mit Springer oder Dame) eingeübt wurde.

Am zweiten Tag spielten dann alle „richtige“ Schachspiele, auch mit Schachuhren, und auch allen damit verbundenen Emotionen vom Triumph bis zur Enttäuschung, die aber vom Optimismus bei einer neuen Partie überwunden wird. Am Ende stellt sich dann oft die Frage, ob denn wirklich, wie vermutet, gehofft oder befürchtet, ein Matt auf dem Brett steht. Die mehr künstlerisch Veranlagten formten aus Knete phantasievoll gelungene Schachfiguren oder malten schöne Schachbretter und so hatten am Ende alle zumindest eine klare Vorstellung vom Schachspiel und dem Verlauf einer Schachpartie.