SAV OG Biberach erwandert den Bayrischen Wald

Der Bayrische Wald hat für jeden Geschmack das perfekte Wandererlebnis parat. Unter diesem Motto startete die Ortsgruppe Biberach ihre einwöchige Wanderreise. Schon auf der Hinfahrt wurde zum Warmlaufen eine kleinere Wanderung bei Ringelai durch die Buchberger Leite unternommen. Es folgte die wildromantische Saußbachklamm, die den Mitwanderern sehr gut gefiel. Der etwas schwierige Adelbert Stifter Steig führte zum Dreiländereck Deutschland, Österreich und Tschechien und auf dem Rückweg wurde der bayrische Plöckenstein passiert und als Ziel erreichten die Wanderbegeisterten den Dreisessel. Die Felsformation Klausgupf und eine Etappe des Goldsteigs wurden in den nächsten Tagen erwandert. Eine ebenso abwechslungsreiche Tour führte über die Ilzschleife nach Passau. Hier war noch freie Zeit für einen Bummel oder eine Kaffeerast. Eine Fahrt führte die Gruppe zum Weinfurter Glasdorf nach Arnbruck. Das traditionsreiche Handwerk konnte hier unter anderem in einem schön angelegten Garten bestaunt werden. Bei Neuschönau gab es eine Runde durch das Wildtiergehege. Ein Stadtspaziergang durch Augsburg rundete die erlebnisreiche Woche ab. Jeden Abend wurde die Gruppe mit einem köstlichen Essen im Hotel für die schweißtreibenden Wanderungen belohnt. Ein Musikabend mit zwei tollen Musikern brachte die Gruppe so richtig in Stimmung. Die Wanderwoche brachte für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer viele schöne Wandererlebnisse und es war ein sehr harmonisches Miteinander.

