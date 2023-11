Sapperlot, jetzt feiret mr d Gnadehaozich!

Das BaWü-Menü von Marlies Blume und Fidelius Waldvogel gastierte im geschichtsträchtigen Biberacher Komödienhaus. Dort ließ Christoph Martin Wieland 1761 Shakespeares „Sturm“ in seiner deutschen Übersetzung erstmals spielen. Nur 18 Jahre zuvor hatte der Begründer der schwäbischen Mund.art-Dichtung Sebastian Sailer mit seiner Übersetzung der Schöpfungsgeschichte in seine schwäbische Muttersprache in Obermarchtal für Aufsehen gesorgt. Wieland und Sailer kannten sich vom „Musenhof“ des Grafen von Stadion. Josef Eberles Pseudonym Sebastian Blau ehrte mit dem Vornamen den Obermarchtaler Gelehrten, Prediger und Schwabendichter, den Kaiserin Maria Theresia einst als „schwäbischen Cicero“ geadelt hatte.

In dieser Tradition agierten auch Marlies Grötzinger (Finalistin beim Blaupreis für Literatur 2018), Marlies Blume alias Heike Sauer (Blaupreissiegerin für Kabarett 2006 und baden-württembergische Kleinkunstpreisträgerin) und Fidelius Waldvogel alias Martin Wangler (Blaupreisträger für Film 2022) beim schwäbisch-alemannischen Abend der Biberacher Heimattage 2023. Langanhaltender, stehender Applaus war der Lohn für ein feurig serviertes, perfektes BaWü-Menü samt schmackhafter poetischer Vorspeise.

Hochzufrieden zeigte sich der Vorsitzende Dr. Wolfgang Wulz vom Künstlerverein „schwäbische mund.art“. Er hatte als Mitglied des Tübinger Arbeitskreises Heimatpflege nicht nur diesen schwäbisch-alemannischen Mundartabend zu den Heimattagen gebracht, sondern im Sommer auch die für den Arbeitskreis „Mundart in der Schule“ 15 Mundart-Doppelstunden an neun Biberacher Schulen organisiert. „In Oberschwaben ist unsere wunderbare schwäbische Muttersprache bei Jung und Alt einfach noch viel mehr verankert als 'bei ons dronte en Stuegert ond em Onderland'“, bilanzierte der Dreiviertels-Oberschwabe mit Vorfahren in Oggelsbeuren und in der Saulgauer „Göge“ schmunzelnd.

Darum wird es im nächsten Jahr auch weitergehen mit „Mund.art im Alberweiler Pfarrstadel“, wo am 4. Mai 2024 die Oberschwaben Hugo Breitschmied aus Dürnau und Bernhard Bitterwolf aus Bad Waldsee zusammen mit dem „Stuegerter Früchtle“ Sabine Schief als Gäste des Gesangvereins Alberweiler auf die Bühne treten werden.