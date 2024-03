Saisonabschluss in den heimischen Hallen des TSV Laupheim

Mit einem Sieg sicherten sich am vergangenen Samstag, den 23.03.24, die Damen 1 des TSV Laupheim, Abteilung Volleyball, die Relegation und verhinderten somit den direkten Abstieg. Im ersten Spiel gegen die TG Biberach 3 zeigten sich die Damen motiviert und zuverlässig. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen verloren die Damen 1 aber 0:3 gegen die Gegenerinnen aus Biberach. Das zweite Spiel gegen den SV Ing.Muttensw.St. starteten die Damen eher mit einer neutralen Stimmung und verloren die ersten zwei Sätze. Dann konnten Sie sich fangen und gewannen im 5. Satz das Spiel mit 3:2 und treten somit zur Relegation um den Klassenerhalt an. Am selben Tag spielten die Herren des TSV Laupheim, Abteilung Volleyball, um ihren Aufstieg, sie sicherten sich den Relegationsplatz. Im ersten Spiel gegen die SG VfB FN5/TSV Fischbach/TSG Ailingen 2 II zeigten sich die Herren klar überlegen und konnten das Spiel 0:3 für sich entscheiden. Im zweiten Spiel folgten fünf Sätze voller Spannung. Unter anderem durch die extrem gute Stimmung in der Halle durch die Zuschauer und die Mannschaft selbst konnte das Spiel doch noch mit 3:2 gegen die Gegner der SG Volley Alb Brenztal II gewonnen werden.

Die Damen 2 des TSV Laupheim spielten dann am Sonntag, den 24.03.24 ebenfalls Zuhause gegen den SSV Ulm 1846 3. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnten die Damen 2 die ersten zwei Sätze mit viel Kampfgeist für sich entscheiden. An diese Leistung konnte in den darauffolgenden Sätzen nicht angeknüpft werden und so musste ein Entscheidungssatz her. Die Leistung der letzten beiden Sätze wiederholte sich leider, wodurch das Spiel mit 2:3 an die Gegnerinnen aus Ulm ging.

Für die Damen 2 endete damit die Saison 23/24, für beide anderen Mannschaften geht es Mitte April in die Relegation.