Runde 3 des Biberacher Vereinsturniers bringt Spitzenduell

Auch dieses Jahr gibt es bei der TG Biberach ein Vereinsturnier, zu dem sich zehn Teilnehmer zusammengefunden haben. Die Setzliste wird wieder von Rainer Birkenmaier und Felix Funk angeführt, aber das Feld ist bunt gemischt. Mittlerweile sind auch die ersten beiden Runden absolviert und in beiden Runden mußten sich die jeweils favorisierten Spieler ganz schön strecken.

In Runde 1 reichte es dabei für die Landesligaspieler Frank Zessin (gegen Benedikt Pfeifer) und Luzia Sander (gegen Luca Sörgel) auch prompt nur zu Remis. In Runde 2 taten sich hingegen insbesondere die Topfavoriten schwer. Birkenmaier konnte erst im Endspiel ein Remis gegen Jonathan Engert abwenden und noch einen knappen Sieg davontragen. Funk hatte gegen Nachwuchsspieler Roshan Hama Karim lange einen Bauern weniger und stand gar verlustverdächtig, ehe Hama Karim sich im Übermut veropferte. Mit einer kleinen Qualität im Vorteil gelang es dem Favoriten Funk doch noch, die Partie zu drehen.

An der Tabellenspitze stehen damit Funk und Birkenmaier mit je zwei von zwei Punkten. Dahinter folgt ein Block aus Sander, Zessin und Erik Hobson, die jeweils 1,5 Punkte aufweisen. Sörgel, die Überraschung des Vorjahres, liegt nach zwei Remis vorerst auf Lauerstellung dahinter. In der dritten Runde kommt es nun gleich zum vorentscheidenden Duell. Funk fordert Birkenmaier heraus. Der Sieger in dieser Partie dürfte bereits einen großen Schritt Richtung Turniersieg machen. Die arrivierten Verfolger Sander und Zessin müssen sich derweil gegen Nachwuchskräfte beweisen.

Runde 3 findet am Freitag, 8. Dezember, in den Abteilungsräumen im Untergeschoß des TG Vereinsheims in der Adenauerallee 11 in Biberach statt. Spielbeginn ist um 19.00 Uhr. Die Paarungen lauten im Einzelnen: Birkenmaier - Funk, Hama Karim - Zessin, Simmendinger - Sander, Pfeifer - Hobson und Sörgel - Engert.