Rückblick und Dank Missionssonntag

Anlässlich eines außerordentlichen Missionssonntages luden die Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit am 29. Juli zu einem auch außergewöhnlichen Sonntagsgottesdienst ein. In der ehemaligen Klosterkirche Gutenzell wurde gefeiert. Kaplan Dr. Josef Kokouvi Afatchao aus Kempten, der selbst aus Togo stammt und in München im Katholischen Missionsrecht promoviert hat, organisierte eine ihm bekannte afrikanische Gruppe aus München. Schon bei einem Filmvortrag über Togo, einer ehemals deutschen Kolonie, wurde Musik aus seiner Heimat dargeboten. Kaplan Josef konnte mit Kenntnis und Charme sein Heimatland vorstellen, in dem noch immer ein wenig deutsch gesprochen wird und die Gottesdienstlieder den unsrigen ähneln, nur eben in anderer Sprache und mit entsprechend lebendigen Rhythmen.

Die Kathedrale von Togo wurde einst von deutschen Styler Missionaren gebaut und steht heute noch. Die katholische Kirche in Togo ist stolz auf dieses deutsche Erbe und auf alles, was Missionare dort aufgebaut haben. Dass nun heutzutage die christliche Mission aus Afrika nach Europa kommt, betonte Kaplan Josef in seiner engagierten Predigt im Gottesdienst. In der Kirche könne niemand passiv sein, alle hätten Teil an der missionarischen Wesenhaftigkeit einer Kirchengemeinde. Jedenfalls in Togo boome die Kirche, die geistlichen Berufungen und der Gottesdienstbesuch. Die Priesterseminare und Klöster seien voll, der Bischof inmitten seines Volkes. Dass Gottesdienste dort mit anderer Lebendigkeit gefeiert werden und bei den Liedern getanzt werde, sei selbstverständlich.

Das erfuhren auch die Gottesdienstbesucher in Gutenzell an diesem Sonntagsgottesdienst, so dass in der Heiligen Messe Stimmung aufkam und Bewegung, als gesungen, getrommelt und musiziert wurde. In der anschließenden Begegnung war noch Möglichkeit, mit einem Getränk in der Hand miteinander ins Gespräch zu kommen. Man war sich einig, dass dieser Abend ein Ereignis geworden war, das unbedingt wiederholt werden muss, und dass etwas versäumt hat, wer nicht kommen konnte. Einen aufrichtigen Dank allen, die mitgeholfen und mitgefeiert haben und vor allem unseren afrikanischen Gästen.