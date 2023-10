Rübengeisterumzug in Uttenweiler

Die Kindergartenkinder vom Kindergarten St. Uta trafen sich am Donnerstag, 5. Oktober, mit ihren Rübengeistern, die sie am Morgen mit zwei Erzieherinnen geschnitzt hatten. Vielleicht war das laute „Huhuuu“-Geschrei oder unser Rübengeisterlied „Kleine Rübengeister“ in den Straßen zu hören. Vor der Grundschule zeigten sich die kleinen Rübengeister ihren Eltern. Nächster Halt des Umzuges war im Hof der Seniorenwohnanlage. Hier warteten schon gespannt die Senioren. Die Kinderaugen haben mit den Rübengeistern um die Wette geleuchtet. Foto: Kiga St. Uta

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.